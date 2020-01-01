عواض يلتقى العاملين في إقليم وسط الصعيد الثقافى

فى إطار خطة جولات الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة للأقاليم والفروع الثقافية، تفقد عواض، بعض المواقع الثقافية بأسيوط للوقوف على إجراءات الصيانة فى تلك المواقع، تمهيدا لعودة مزاولة النشاط بها وتقديم الخدمات الثقافية للرواد وللتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية واستقبال الجمهور من رواد القصور والبيوت والمكتبات، ووجه للعاملين بضرورة الحفاظ على سلامة وأمن المواقع من تطهير دائم ووضع جدول زمنى للتعقيم مع توفير معدات وأجهزة ومواد التطهير، لتسهيل واستمرار عمليات التطهير والتعقيم قبل وبعد الأنشطة المقدمة على مدار الأسبوع.وعقد رئيس الهيئة، لقاء بقيادات المواقع الثقافية من قصور وبيوت ومكتبات تابعة لمحافظات أسيوط، والمنيا، سوهاج، والوادى الجديد، على مسرح قصر ثقافة أسيوط، حيث وجه ببدء النشاط الثقافى والفنى تدريجيا بالمواقع الثقافية، مع الالتزام بالإجراءات والقرارات الصادرة عن وزارة الثقافة، ومجلس الوزراء، كما وجه بإعداد خطط وبرامج ثقافية تتناسب مع كافة الفئات العمرية والتعليمية من الجمهور المستهدف وتوعيتهم، والتأكيد على بث روح الانتماء والولاء وتفهمهم دور مؤسسات الدولة فى تقديم خدمات تعليمية وصحية لصالح المواطن وتقديم البرامج المقدمة فى قوالب متنوعة للمشروعات القومية الكبرى التى تنتقل بها الدولة إلى المستقبل، فضلا عن إبراز دور تضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة فى سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، ثم فتح حوارا ومناقشات مع العاملين من قيادات المواقع الثقافية للوقوف على إيجابيات وسلبيات الفترة السابقة ومدى الاستعدادات المتخذة فى بدء مرحلة جديدة من نشاط حقيقي وفعال.وفى نهاية اللقاء؛ استقبل الدكتور أحمد عواض، اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، فى قصر ثقافة أسيوط، وأكد فى كلمته للقيادات الثقافية داخل الإقليم ضرورة الاهتمام بالرسالة الثقافية التى يجب أن تزيد من وعي المواطن في المحافظات، وجهود الدولة الشاملة فى التنمية المستدامة والارتقاء بالمستوى الثقافى والإبداعى وتقديم خدمات متطورة لتشمل الجوانب الحياتيه للمواطن، كما أكد أهمية تصحيح المسارات الفكرية للجمهور المتلقي، ثم قام محافظ أسيوط ورئيس الهيئة بتكريم المتميزين من قيادات العمل الثقافي في الأفرع الثقافية بالمحافظات الأربع التابعة لإقليم وسط الصعيد الثقافى.