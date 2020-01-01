فرج عامر: فرض عقوبات مالية على من يصاب بكورونا من اللاعبين

قال فرج عامر، رئيس نادي سموحة، إن النادي سيفرض عقوبات مالية على كل من يصاب بفيروس كورونا من اللاعبين أو الجهاز الفني للفريق.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "العقوبات ستتناسب مع أخطائهم، النادى ينفق الأموال للحفاظ على صحتهم، وحمايتهم من الإصابة داخل النادي، ويتم إجراء مسحتين في كل مباراة، قبل المباراة وبعدها، واللاعب مطالب بالحفاظ على نفسه خارج النادي".وأردف: "اللاعب لديه وظيفة يتلقى عليها أجرا، مفروض يحافظ على نفسه سليمة، النادي يوفر لك كل شيء ليحافظ عليك سليم، أنت بقى احتكيت بحد أصيبت بمرض يعتبر نوع من الإهمال".ولفت رئيس نادي سموحة، إلى أن هناك لاعبين محترفين أصيبا بكورونا.