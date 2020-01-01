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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«الاقتصاد الرقمى»: «مستقبل رقمى» تم طرحها فى التوقيت الصحيح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 11:06 م
كريم غنيم
كريم غنيم
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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علق كريم غنيم، رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، على إطلاق مبادرة "مستقبل رقمي" والتي طرحتها الشعبة مؤخرًا، بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في عملية التحول الرقمي.

وأكد "غنيم"، في بيان صحفي منذ قليل، أن المبادرة تم طرحها في التوقيت الصحيح تماشيًا مع اتجاهات الدولة لدعم التحول الرقمي للشركات، في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، والحاجة الماسة إلى تطوير أدوات الشركات وتجهيزها لمرحلة الرقمنة والميكنة والشمول المالي، مما يضمن جاهزيتها لآليات الدفع الإلكتروني، وتوفير هذه الخدمة بأقل الأسعار للشركات الناشئة والصغيرة في المقدمة.

وقال "غنيم": "إننا لدينا الاستعداد الكامل للتعاون مع كل الكيانات لإنجاح هذه المبادرة الهامة، ومنها غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لإيماننا بأن التعاون والتكاتف هو أفضل الطرق لتحقيق الأهداف وخدمة الشركات، كما أن أساس المبادرة مفتوح لتعاون كل الأطراف، وتم بالفعل من قبل مخاطبة الغرفة بذلك، والأمر مازال مفتوحًا لأي وجه من أوجه التعاون".

وأوضح غنيم أن جميع القائمين على هذه المبادرة مصريون، بدءًا بالفكرة مرورًا بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال العام، نهاية بالتنفيذ الفعلي، والذي ستقوم به شركات مصرية، مما يعني أن الأمر يصب في مصلحة الشركات المصرية من البداية إلى النهاية.

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