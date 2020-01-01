الحكومة: مواعيد إغلاق المطاعم في الشتاء ستعود للعاشرة مساءً

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تحديد مواعيد إغلاق المحال والمقاهي عقب انتهاء أزمة كورونا أمر مفروغ منه.ولفت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مواعيد الإغلاق في الشتاء ستختلف في ظل كورونا ربما تعود للعاشرة بالنسبة للمطاعم، والتاسعة بالنسبة للمحلات.وبالنسبة للشيشة، قال سعد: "ليس هناك حديث من قريب أو بعيد عن عودة الشيشة طالما توجد كورونا في مصر، لقد استجبنا لأصحاب المقاهي لمعاناتهم اقتصاديا، بالفتح بطاقة استيعابية 25%، واليوم تمت زيادتها لـ50%، لكن ستظل الشيشة ممنوعة".