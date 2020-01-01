وفاة الحسيني أبوعرب أحد الضباط الأحرار بالقليوبية

توفي مساء اليوم الأربعاء، العميد الحسيني أبوعرب، أحد ضباط الجيش المشاركين في ثورة 23 يوليو 1952 ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار.وأعلنت أسرة الفقيد أن صلاة الجنازة ستقام أمام المعهد الدينى بأجهور الكبرى بطوخ بمحافظة القليوبية، في الساعة العاشرة من صباح غد الخميس، والدفنة بمقابر العائلة بأبوعرب بأجهور الكبرى، والعزاء يقتصر على صلاة الجنازة.يذكر أن العميد الحسينى منصور أبوعرب أحد ضباط ثورة 23 يوليو، ويعتبر أحد ضباط الصف الثاني للضباط الأحرار ومنذ استقالته من المؤسسة العسكرية انخرط فى العمل الخيرى وتفرغ له.كما تبرع بممتلكاته ومعاشه الشهرى لجمعية خيرية أنشأها لخدمة أهالى قريته أجهور الكبرى التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية.