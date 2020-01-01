السعودية تكشف حقيقة تطبيق ضريبة الدخل على المواطنين

نفى مصدر مسئول بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، تطبيق ضريبة الدخل على المواطنين بالمملكة.وشدد المسئول السعودي على عدم صحة ما تناقلته إحدى وكالات الأنباء العالمية نقلًا عن وزير المالية محمد الجدعان بخصوص دراسة تطبيق ضريبة الدخل، وفق وكالة الأنباء السعودية"واس".وأكد المسئول ذاته أنه لم يسبق أن تم نقاش هذا الأمر في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية، كما أن هذا الموضوع ليس مطروحًا للنقاش أساسًا.ونقلت وسائل إعلامية تصريحات منسوبة لوزير المالية محمد الجدعان، قال فيها إن ضريبة الدخل ستتطلب الكثير من الوقت للإعداد ولا خطة وشيكة لتطبيقها لكنهم لا يستبعدون أي شيء.وتوقع وزير المالية السعودي، حدوث تعاف اقتصادي أظهرته بيانات الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الإنفاق في الميزانية المعلن في ديسمبر سيظل على الأرجح دون تغيير حتى نهاية العام، لكن مع إعادة التخصيص لبعض القطاعات.