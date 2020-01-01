طالبة تطعن والدها بسكين في صدره بالقليوبية

شهدت عزبة الرمل في أبوزعبل بمحافظة القليوبية حادثا مأساويا، حيث لقي حداد مصرعه إثر طعن ابنته له بسكين مطبخ خلال تدخلها للدفاع عن والدتها في مشاجرة نشبت بين المجني عليه وزوجته فلقي مصرعه في الحال.تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية بورود بلاغ بحدوث مشاجرة ومتوفى بناحية عزبة الرمل.وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وتبين حدوث مشادة كلامية بين كل من إبراهيم م ق سن 42 حداد مسلح ومقيم أبوزعبل دائرة المركز وتوفى إثر إصابته بجرح طعني بالصدر وزوجته فايزة م.ع سن 36 ربة منزل بسبب خلافات زوجية وأسرية مستمرة بينهما تطورت لمشاجرة، اعتدى خلالها المتوفى على زوجته بالضرب مما أثار حفيظة ابنتهما ياسمين ا م 16 سنة طالبة، فطعنت والدها بسكين في الصدر.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.