الصحة: 17 لقاحًا لكورونا وصلت مرحلة التجارب السريرية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إنه يوجد حاليا 17 لقاحًا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وصلت للمرحلة السريرية أشهرها لقاح أكسفورد.ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن مصر حجزت 30 مليون جرعة من لقاح أكسفورد، وهناك مساعٍ لتكون مصر مركزا لإنتاج اللقاح ليس لمصر فقط، وإنما لإفريقيا.وأوضح أن إنتاج اللقاح سيكون بحلول نهاية 2020، أو بداية 2021.ونوه رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، بأن عدد الحالات المصابة بكورونا التي تتلقى العلاج في المنزل، ضمن الإحصائيات المعلنة، موضحا أنه لا يصرف العلاج إلا للحالات المؤكدة.