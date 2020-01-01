البابا تواضروس يستقبل أسقف البحر الأحمر بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم، نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر.ويحرص البابا خلال الفترة الحالية، على لقاء الأساقفة بالمقر البابوي أو عبر الاجتماعات الأونلاين لمتابعة شئون الإيبارشيات والخدمة بها، حيث التقى خلال الأسبوع الجاري بأساقفة البحر الأحمر ومطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأبوتيج أسيوط.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.