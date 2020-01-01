قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 2020، بمد حالة الطوارئ 3 أشهر جديدة تبدأ من الإثنين الموافق 27 يوليو 2020.وينص القرار على مد الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر أخرى تبدأ من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يوليو، وتتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب والتمويل وحفظ الأمن وحماية المممتلكات العامة والخاصة، ويعاق بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بتطبيق أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.