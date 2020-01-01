نجيب: غش الذهب يتم في تركيا ويدخل البلاد عبر مجهولين

نفى نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن يكون هناك ذهب مغشوش في الأسواق المصرية، مؤكدًا أن تحذير الشعبة يقصد الذهب الذي يأتي من الخارج ويكون مقلّد ومغشوش:" في تركيا أو غيرها يتم تقليد وغش الذهب المصري ومن ثم يعملون على ادخاله البلاد، مفيش عندنا في مصر ذهب مغشوش".أضاف نجيب، خلال اتصال هاتفي مع برنامج التاسعة، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الصاغة المصريين لديهم القدرة الاحترافية من معرفة الذهب السّليم من المغشوش، لكن بعض التجار يشترون الذهب دون أن يفحصوه، خاصة أنهم يشترونه من شخصيات مجهولة: «نحارب الغش بأساليب جديدة من أجل عدم تقليد الأختام».وأكد نجيب أن التاجر الذي اشترى مجموعة من الذهب المغشوش لا يستطيع أن يبيعها للمواطنين كونه لا يستطيع البيع إلا بفاتورة: "كمية الذهب المغشوشة ضئيلة جدًا وغالبيّتها جاءت من تركيا".