مي سليم وأحمد عيد يستأنفان تصوير «اختراق» بعد العيد

تستعد الفنانة مي سليم، والفنان أحمد عيد لاستئناف تصوير مسلسل "اختراق" الجزء الثاني، وهو عمل درامي يتم تصويره بين مصر والسعودية ويشارك فيه ممثلون من البلدين.وصور أبطاله المشاهد الخاصة بهم في مصر قبل أزمة كورونا، وتوقف تصويره بعد ذلك بسبب انتشار الوباء وتوقف حركة المطارات.ويسافر كل من النجمين بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة إلى السعودية؛ لبدء تصوير الأحداث المتبقية للمسلسل من أجل عرضه في موسم رمضان 2021.المسلسل يشارك فيه كل من الفنانين مي سليم وأحمد عيد ووائل عبدالعزيز من مصر، وطلال السدر ومحمد العيسى من السعودية، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.