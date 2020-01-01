أزمة في الحكومة الإسرائيلية بسبب مشروع قانون "حظرعلاج المثليين"

أثارت مصادقة الكنيست بالقراءه التمهدية على مشروع قانون منع "علاجات ميول المثليين" أزمة داخل الإئتلاف الحكومي بعد تأييد "أزرق ابيض" الشريك بالائتلاف ونائبين من الليكود ونائب من حزب العمل لمشروع القانون الذي قدمة رئيس حزب ميرتس المعارض نيتسان هوروفيتش.بعد نتائج التصويت على مشروع القانون الذي حصل على تأييد 42 نائبا ومعارضة 36، أعلن حزب شاس المتدين الشريك في الإئتلاف الحكومي أنهم لن يشاركوا بالتصويت بالهيئة العامة لأجل غير مسمى، في حين ان اعتبر حزب "يهدويت هتوراة" المتدين أن مشروع القانون يمس بقدسية العائلة، ويشكل انتهاكا للاتفاق الإئتلافي، واعتبروا أن تأييد ازرق ابيض للقانون يمس بالثقة التي تمنحها "يهدوت هتوراة لحزب" أزرق أبيض"، وطالبوا بوقف التعاون فوراً معهم.مشروع القانون يحظر "علاج ميول المثليين" على أيدي خبراء نفسيين ، ويمنع العلاج النفسي والسلوكي للميول الجنسية للمثليين، كما يفرض القانون عقوبات على الخبراء النفسيين الذين يقومون بتنفيذ هذا العلاج، لأنه بحسب خبراء فإن هذا النوع من العلاج قد يؤدي إلى حدوث أضرار نفسية كبيرة، يمكن أن تؤدي إلى درجة الاكتئات والانتحار.