بسمة وهبة عن «البكيني والبوركيني»: السوشيال ميديا حوّل التافهين لنجوم

علقت الإعلامية بسمة وهبة، على الجدل الدائر حول "البكيني والبوركيني"، قائلة: "حينما تتعرض الأوطان لحرب من جهات مختلفة، فأهم شيء أن تكون الجبهة الداخلية إيد واحدة، ومدركة كيفية ترتيب الأولويات".وأضافت خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON": "المشكلة مش في البكيني أو البوركيني، ولكن في اللى بيخططوا ضد الدولة، فيه ناس مننا عايشين فى وسطنا مصممين الوقوع فى الفخ، وتركوا عقولهم لألاعيب السوشيال ميديا ومشعلي الفتن".وأردفت: "إذا كانت لعبة مسلم ومسيحي فشلت في الماضي ولم تصلح، وجدنا من يشعل الفتنة ويقسم المجتمع لبتوع البكيني والبوركيني ونشتم دول ودول ونشتت المجتمع عن المخاطر الحقيقية التي يتم ترتيبها فى تركيا.. عيب يا جماعة.. عيب لما يكون الرجال يعمرون ويعملون فى أجواء ملتهبة، والمجتمع ينظر للعصفورة، مصر على خط المواجهة، عيب يكون فيه فتنة وخناقات كورة".وواصلت: "بتوع البكيني يحتقرون بتوع البوركيني ويرونهم رجعيين، والآخرين يرونهم مش بتوع ربنا، والحقيقة كل واحد عاوز شاطئ ومجتمع مغلق.. السوشيال ميديا حول التافهين لنجوم".