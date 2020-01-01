الصحة تكشف موعد الوصول لصفر إصابات كورونا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن اللجنة تتوقع استمرار تراجع معدلات الإصابة بكورونا مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان: "لدينا محافظات سجلت صفر إصابات بكورونا".وأشار رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إلى أن اللجنة تتوقع الوصول لصفر إصابات بكورونا خلال منتصف شهر سبتمبر المقبل، إذا التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية.وأكد أن بروتوكول علاج كورونا المصري من أقوى البروتوكولات على مستوى العالم، موضحا أن البروتوكول المصري وضع وسائل عديدة لتقليل الإصابة بكورونا.