«الأعلى للثقافة» يناقش «تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب» أونلاين

يقدم الفنان الدكتور حماد عبدالله حماد، في السابعة مساء غد الخميس، محاضرة بعنوان "تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب (الإرادة صانعة المستقبل)"، على أن يتم بثها بقناة أمانة المؤتمرات التابعة للمجلس الأعلى للثقافة عبر "يوتيوب".وتأتي تلك المحاضرة في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة بالمجلس برئاسة الدكتورة دليلة الكرداني، ضمن سلسلة محاضرات "دور الفنون والعمارة في مواجهة التطرف"؛ والتي تشرف على تنظيمها الفنانة الدكتورة سهير عثمان.وتتضمن السلسلة محاضرات قصيرة يلقيها أعلام الفنون التشكيلية والعمارة في مصر حول دور الفنون في مواجهة التطرف الفكري ودعم وتعزيز القيم الإيجابية.