تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة بالإسكندرية

شنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة للمرور والتفتيش على القطاع الصيدلى بنطاق حي المنتزه، حيث تشكلت الحملة من إدارة تموين المنتزه برئاسة مرتضى أحمد مدير الإدارة، وعصام اللبيدى رئيس الرقابة والتفتيش الصيدلى التابع لمديرية الصحة.وأسفرت الحملة عن تحرير ١٠ محاضر لصيدليات مخالفة، تضمنت محضر عدم تواجد الصيدلى المسئول، و٩ محاضر حيازة وبيع أدوية مستوردة بدون فواتير وأدوية ممنوعة، وأدوية بدون علب وأدوية تصرف مجانا وأدوية من مستشفى الشرطة.وقد تم إعداد تقارير بذلك وتحريز المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه جميع المخالفات المذكورة للعرض على وكيل النائب العام.