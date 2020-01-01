تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضي الدولة بالأقصر

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا، برئاسة محمد سيد سليمان رئيس المركز، حملة إزالة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة.يأتي ذلك في إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، وتنفيذا لأعمال الموجة 16 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالتصدي بكل حسم لأشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.وأسفرت الحملة عن تنفيذ 6 قرارات إزالة بمساحة 470 فدانا، وذلك بناحية كومير على الطريق الصحراوي الغربي عبارة عن تعديات بالزراعة على أراضي أملاك دولة وأراض معدة للزراعة ومبان بالطوب الأبيض والأسمنت دون سند من القانون.شارك في الحملة الأجهزة التنفيذية بالمركز، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بقيادة اللواء مساعد المدير لفرقة شرطة إسنا، والعميد إيهاب عبدالعظيم مأمور مركز شرطة إسنا، ورجال المباحث.من جانبه، شدد محمد سيد سليمان رئيس المركز، على قيام رؤساء القرى وقسم التنظيم بالقرى بحصر جميع المباني المقامة على أملاك الدولة، والتأكد من قيام أصحابها بالتقنين أو بتقديم طلب تصالح ومن يخالف ذلك يعد له قرار إزالة بالمساحة والحدود وذلك لإزالته، موجها بالحفاظ على الأراضي بعد إزالتها وتسليمها لرئيس القرية، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالمضي قدما في الحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.