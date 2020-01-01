بعد إغلاق القنصليات.. أين تتجه العلاقات بين الصين وأمريكا؟

- إغلاق القنصلية

- خروج الصين أكثر قوة

- هيمنة أمريكية

- الجميع يخسر







يرى محللون وخبراء أن هذا السيناريو قد يكون هو الأقرب إلى الواقع، وأن الجميع سيعاني من تبعات الأزمة، وستُعاني الولايات المتحدة والصين وأوروبا وبقية العالم من الصدام المتوقع بين الصين وأمريكا، ومن المتوقع أن يدخل العالم في مرحلة ركود اقتصادي قد تستمر لفترة كبيرة.

تعيش الصين والولايات المتحدة الأمريكية حالة من توتر العلاقات، وعادت الأزمة مرة أخرى إلى أوجها خاصة بعد جائحة كورونا والحرب الإعلامية التي شنتها أمريكا بقيادة ترامب على الصين، وإطلاق لقب الفيروس الصيني على كورونا.وطلبت واشنطن، الأربعاء من بكين غلق قنصليتها في مدينة هيوستن وسط اتهامات للصين بسرقة أبحاث وأفكار شركات ومؤسسات أمريكية، فيما تعتزم الصين غلق قنصلية أمريكا في ووهان، وتشير التقارير إلى أن هذه الخطوات قد تتسبب في قطيعة كاملة بين البلدين.«الدستور» يستعرض في هذا التقرير أبرز السيناريوهات حول طبيعة العلاقات بين بكين وواشنطن:وصفت الصين طلب الولايات المتحدة بإغلاق قنصليتها بأنه قرار من شأنه التصعيد وتوتير العلاقات بين البلدين في ظل انهيار علاقات الدولتين على غرار العديد من الخلافات من بينها فيروس كورونا المستجد.يتمثل السيناريو الأول في طبيعة العلاقات المستقبلية بين الصين وأمريكا في أن تخرج بكين من الأزمة أكثر قوة، وسيمكّنها هذا من امتداد نفوذها على القارة الآسيوية وسيقوى الحزب الشيوعى الحاكم من قبضته على كل مفاصل الحياة الصينية.قد تتسبب تبعات الأزمة بين الصين وأمريكا لتجديد الهيمنة الأمريكية والغربية على قمة النظام الدولي، وستَنصاع الصين لضغوطات الولايات المتحدة لزيادة مساهمتها فى المنظمات الدولية فى أن تقدم المزيد من المنح الاقتصادية لدول العالم الثالث بديلا عن اتباعها سياسة الإقراض، وسيزيد التواجد العسكري الأمريكي حول الحدود الصينية وسيتم وضع قواعد لفتح الصين أسواقها وشركاتها أمام استثمارات الغرب.