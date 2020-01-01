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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تسريبات: نتنياهو قرر عدم تمرير الميزانية والذهاب نحو انتخابات في نوفمبر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:27 م
انتخابات إسرائيل
انتخابات إسرائيل
سارة شريف
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أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية مساء اليوم أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قرر نحو حل الحكومة والذهاب إلى انتخابات في شهر نوفمبر القادم.

وبموجب التقرير، نقلا عن المشاركين مقربين تحدثوا مع نتنياهو، أنه قال أمامهم بأنه قرر عدم تمرير الميزانية للعام 2020، سيتم تقديم الانتخابات إلى 18 من نوفمبر القادم.

وحسب المصادر فإن نتنياهو سيطلب خلق أجواء من الفوضى داخل الإئتلاف الحكومي، حتي يخلق شعورا لدى الجمهور أنه "هكذا لا يمكن الاستمرار" لتجهيز الرأي العام إلى حل الحكومة، وفي وضع فيه فيروس كورونا لا يمكن إقامة انتخابات، فإن نتنياهو سيستمر في منصبه رئيسا للحكومة.

وعقب الليكود على ما ورد في صحيفة هآرتس: "الحديث يدور عن مقلب لمسئول في اللون الأزرق والأبيض وهم بالفعل قد بدأوا في الحملة الانتخابية، بعد تصويتهم اليوم ضد الائتلاف الحكومي.

كما نشر موقع القناة الإسرائيلية 12 أمورا مماثلة حول أن نتنياهو وغانتس يستعدان فعلا للانتخابات وأن التصويت اليوم لصالح قانون حظر علاج ميول المثليين كان بهدف تفكيك الحكومة، وخلق فوضى بين المتدينين والحكومة لتفكيكها.

وبخصوص الميزانية قالت القناة 12 أنه: "في الليكود سيحاولون التوصل إلى دعم جزء من المعارضة لتمرير ميزانية واحدة بدون دعم أزرق أبيض".

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