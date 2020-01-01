محلل عراقي: الكاظمي يحاول تنفيذ أجندته الإصلاحية بدعم إيراني وأمريكي

اعتبر الدكتور نزار عبد الغفار السامرائي، محلل سياسي، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي الدكتور مصطفى الكاظمي إلى إيران، جاءت ضمن السياق الطبيعي وسبق أن أعلن عنها في وقت مبكر، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن تسبقها زيارة إلى السعودية، لولا التأجيل في اللحظات الاخيرة بسبب دخول العاهل السعودي الملك سلمان عبدالعزيز إلى المستشفى.وقال السامرائي في تصريح لـ"الدستور" إنه من المقرر أن يتوجه الكاظمي إلى واشنطن الأسبوع المقبل للتباحث مع الولايات المتحدة، لافتا إلى أنه يحاول تحقيق التوازن بالسياسة العراقية من جهة، ومحاولة الحصول على مساعدات من جهة أخرى من خلال تلك الزيارات.وأوضح أن دأب رؤساء الحكومات العراقية المتعاقبة على زيارة إيران في بداية استلامهم المسؤولية لما يشكله ذلك من تأثير على عمل الحكومة، منوها بأنه لم يعد خافيا على أحد أن واشنطن وطهران يتقاسمان النفوذ في بغداد.وتابع: "وبذلك على رئيس الحكومة العراقية إذا أراد النجاح فعليه أن يحقق التوازن في التعامل بين الطرفين، وعدم الانحياز نحو طرف على الأخر، ولاسيما أنهما يشهدان صراع معلن بينهما".من ناحية أخرى، قال السامرائي إن إيران تحتاج العراق اليوم لمواجهة الحصار الاقتصادي والأزمة الخانقة التي تعيشها، لذلك فإن زيارة الكاظمي في شقها الأعظم كان اقتصادي، مضيفًا: "بالمقابل فإن نفوذ الجماعات المسلحة التي تدعمها إيران في العراق كبير ومؤثر، ويحتاج الكاظمي إلى تأثيرها عليهم لغرض تنفيذ الإجراءات الإصلاحية التي يسعى إلى تحقيقها".كما أكد أن للكاظمي، يحاول أن يقيم علاقات جيدة مع السعودية ودول الخليج، التي يحتاجها أيضا لغرض تجاوز أزمة العراق الاقتصادية، وربط العراق بمشروع الطاقة المشترك، لافتا إلى أن أزمة الكهرباء تؤجج الوضع ولاسيما في مناطق الجنوب التي تشهد ارتفاع درجات الحرارة.واختتم تصريحه قائلا: "لذلك فإن زيارة الكاظمي المقبلة إلى الولايات المتحدة وتحقيق زيارة السعودية، ممكن أن تمنح التوازن لحكومته وتعطيه دفعا لمواصلة الإجراءات الإصلاحية التي يتخذها".