أحمد موسى يصف محمد ناصر بـ«الخائن» ويطالبه بالاعتذار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الخائن محمد ناصر، ادعى كذبًا أن برنامج "على مسئوليتي"، أذاع الجلسة السرية لمجلس النواب، التي انعقدت الاثنين الماضي.وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، موجهًا رسالته للخائن محمد ناصر: «إذا كنت شجاعًا اعتذر عن خطأك الذي ارتكبته بأنك ادعيت كذبًا إذاعتي الجلسة السرية، لأن هذه لم تكن الجلسة السرية على الإطلاق، خاصة أنها لم تكن مصورة ولا وجود للكاميرات فيها».واستكمل موسى حديثه، أن الخائن محمد ناصر، ليس إعلاميًا مهنيًا، وليس لديه من الشجاعة ليعتذر عن ما قاله من ادعاءات كاذبة بشأن إذاعة البرنامج الجلسة السرية للبرلمان، وأصبح مواطن «أردوغاني» هدفه الكذب واللا مهنية.