رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:12 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
أ ش أ
طباعة
أعلنت الإمارات إلزامية إجراء فحص (كوفيد-19) pcr على القادمين عبر مطارات الدولة "المواطنين الإماراتيين والمقيمين والسياح ومُسافري الترانزيت، وذلك بغض النظر عن الدولة القادمين منها.

وذكرت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، أنه سيتم تطبيق هذا القرار للفحص المسبق قبل القدوم إلى الإمارات، اعتبارًا من الأول من أغسطس المقبل كحد أقصى مع عدم الإخلال بما تم الإعلان عنه مسبقًا من إجراءات الفحص الإلزامي عند الوصول إلى المطارات الإماراتية.

وأكدت الهيئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أنه يتعين على جميع المغادرين عبر مطارات الإمارات لدول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والدول التي تتطلب إجراء فحص كوفيد - 19 "بي سي آر"، القيام بالفحص المسبق قبل الصعود على متن الطائرة، ويأتي ذلك في ضوء الجهود المبذولة؛ للحفاظ على صحة المواطنين الإماراتيين والمقيمين وسلامتهم، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أكدت على إعفاء الأطفال أقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من الفحص المخبري الذي تمتد صلاحيته لـ 96 ساعة من تاريخ الفحص، مشددة على ضرورة تطبيق هذه الاشتراطات على جميع الخطوط الوطنية والعاملة في الدولة.

موضوعات متعلقة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

«الصحة»: 41 وفاة و667 إصابة جديدة بكورونا

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

الجيش الليبي يعلن تحصين مدينتي سرت والجفرة

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

«الصحة»: 41 وفاة و667 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

نجم الساعة

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش «تعزيز القيم الإيجابية.. رسالة للشباب» أونلاين

الثلاثاء.. «الطوق والأسورة» من جديد على المسرح المكشوف

اختبار الدفعة الأولى لمحو أمية أهالي الأسمرات (صور)

تأجيل معرض الكويت الدولي للكتاب للعام المقبل