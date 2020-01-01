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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفعيل أعمال مشروع مصنع لمبات الليد في الأقصر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:11 م
لمبات الليد
لمبات الليد
هدى الأمير
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عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، جلسة المجلس التنفيذى، بحضور كل من محمد عبدالقادر خيرى نائب محافظ الإقليم، ومحمد عبدالفتاح وكيل أول وزارة سكرتير عام المحافظة، واللواء عماد أبوالعزايم السكرتير المساعد، ورؤساء المراكز والمدن.

وتناول المجلس التنفيذى عددا من الملفات كان على رأسها الإجراءات التى تم اتخاذها بمنظومة تقنين أوضاع أراضى أملاك الدولة على مستوى مراكز ومدن المحافظة وملف التصالح، وشدد المحافظ على جميع المسئولين تكثيف أعمال المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية.

كما شدد محافظ الأقصر خلال الاجتماع على جدولة أعمال طلاء وجهات المنازل باللون الموحد وإنذار المخالفين لذلك، وإلا سيتعرض كل من يخالف ذلك لتنفيذ العقوبات المقررة وفقا للقانون.

وناقش محافظ الأقصر مع المسئولين أعمال الصرف الصحي بمحطة رفع النجوع بحرى بمركز ومدينة إسنا، ومحطة الرفع والمعالجة بالطود الجديدة، ومحطة الرفع والعالجة بالزينية، مشددا على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لكل محطة لإنهاء أعمال التسليك لتسليمها لشركة مياه الشرب والصرف الصحى لبدء التشغيل.

كما تناول الاجتماع متابعة أعمال خطة رصف وتطوير الطرق خاصة المسارات السياحية استعدادا للموسم السياحى الجديد، حيث جار العمل على تمهيدها ورصفها وفقا للخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى.

ووافق أعضاء المجلس التنفيذى على تفعيل أعمال مشروع مصنع لمبات الليد بالطود، والمعد مسبقا بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بتكلفة تصل إلى 10 ملايين جنيه، بهدف زيادة فرص العمل أمام الطلاب من خريجى المدارس الفنية، وكذلك زيادة الفرص الاستثمارية بالمحافظة.

وفى ضوء مجهودات المحافظة لزيادة الطاقة الاستيعابية لمدارس مراحل التعليم الأساسى، تم مناقشة مقترح تخصيص مدرسة طيبة للغات والمجهزة بـ 42 فصلا لتنضم للمنظومة التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد.

كما وافق أعضاء المجلس على تخصيص مبنى ليكون المقر الإقليمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل ليخدم محافظات الصعيد.

فيما أوضح وكيل وزارة التموين انتهاء الاستعدادات اللازمة لعيد الأضحى المبارك، وتوافر مختلف السلع والمنتجات من اللحوم والدواجن وغيرها، لافتا إلى استمرار العمل خلال أيام أجازة العيد بالمخابز، حيث سيتم منح إجازة فقط لنسبة 35% فقط منها.

كذلك أكد مسئول مديرية الطب البيطري، فتح وتشغيل جميع مجازر المحافظة الحكومية، والتى يبلغ عددها 5 لذبح الأضاحى مجانا، مع منع الإجازات لجميع أطباء المجازر والتفتيش على سلامة اللحوم.

وخلال المجلس، تم أيضا بحث تقرير اللجنة الخاصة باختيار موقع جبانة جديد بقرية طفنيس، وأيضا معوقات إقامة لوحة كهرباء بقرية سوزان مبارك بحاجر الضبعية على مسطح 400 م.

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