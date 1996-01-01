الثلاثاء.. «الطوق والأسورة» من جديد على المسرح المكشوف

قال الفنان شادي سرور، مدير فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي "الطوق والأسورة" من إنتاج الفرقة، يعرض على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، ابتداءً من الثلاثاء المقبل ويستمر أيام 29 يوليو، و٥،٦،٧ من شهر أغسطس المقبل في تمام الثامنة مساء.يأتي تقديم "الطوق والأسورة" ضمن فعاليات "عودة الروح" التي يقدمها قطاع الإنتاج الثقافي، ضمن المرحلة الأولى للعودة التدريجية للعروض الحية، وكانت إدارة التجهيزات بالبيت الفني للمسرح نفذت كافة تعليمات وزارة الصحة والسكان بخصوص وجود الجمهور بساحة الهناجر، خاصة اشتراطات التباعد الاجتماعي بين المقاعد، والالتزام بارتداء الكمامات لكافة الحضور من الجمهور، وبوابات التعقيم لضمان سلامة الجميع.وقدم عرض الطوق والأسورة للمرة الأولى في الدورة الثامنة لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 1996، وحصل مخرجها ناصر عبدالمنعم على جائزة أفضل إخراج في المسابقة الرسمية للمهرجان، وهى الجائزة الأولى لمصر في المهرجان، وتمت إعادة إنتاج العرض في عام 2018 ضمن الاحتفال باليوبيل الفضي لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي.وشارك ضمن العروض المتنافسة على جائزة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي بمهرجان المسرح العربي الذي نظمته الهيئة العربية للمسرح في يناير 2019، وحصل على جائزة أفضل عرض عربي، لتصبح أول جائزة لعرض مصري في المهرجان العربي، وتم عرضه بهذه المناسبة كعرض الافتتاح في أيام الشارقة المسرحية بدولة الإمارات العام الماضي، كما شارك في شهر أغسطس الماضي بالمهرجان القومي للمسرح المصري بدورته الـ12، كما حصل في شهر ديسمبر الماضي على جائزة أفضل عرض مسرحي بمهرجان أيام قرطاج المسرحية بتونس."الطوق والأسورة" تدور أحداثه في صعيد مصر، حيث يصور العرض معاناة الأسرة الفقيرة التي تعاني من الحرمان والفقر وتصبح ضحية للخُرافات والخيالات الشعبية، العرض عن رواية الراحل يحيى الطاهر عبدالله، دراماتورج سامح مهران، ومن بطولة فاطمة محمد على، محمود الزيات، مارتينا عادل، أحمد طارق، أشرف شكري، شريف القزاز، شبراوي محمد، محمد حسيب، سارة عادل، نورهان أبوسريع، سارة مصطفى، نائل علي، غناء كرم مراد، عازف الربابة إبراهيم القط وفرقته، ديكور محيي فهمي، أزياء نعيمة عجمي، رؤية موسيقية جمال رشاد، نحت أسامة عبدالمنعم، ومن إخراج ناصر عبدالمنعم.