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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

سكرتير عام «وفد الشرقية»: مستعدون لخوض انتخابات مجلس الشيوخ

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:07 م
عمرو عبد الباقي
عمرو عبد الباقي
إسلام نصير
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قال عمرو عبدالباقي المحامي وسكرتير عام حزب الوفد بالشرقية، إن الحزب على أتم الاستعداد والجاهزية لخوض الاستحقاق الانتخابي القادم لمجلس الشيوخ سواء على مستوى المقاعد الفردية أوالقائمة الانتخابية الموحدة، مؤكدا على تنظيم لجان الحزب اجتماعات مكثفة لبحث خطة التحرك الحزبي، ومناقشة استعدادات اللجان للعملية الانتخابية لمجلس الشيوخ تنفيذا لتكليفات المستشار بهاء أبوشقة رئيس حزب الوفد، والنائب اللواء هاني أباظة رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بالشرقية وعضو الهيئة العليا للحزب.

وأكد "عبدالباقي" في بيان له، على رفع درجة الاستعداد بجميع هيئات المكاتب بمختلف مراكز المحافظة، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة العملية الانتخابية بكل مركز على حده، بالإضافة لغرفة عمليات رئيسية للمحافظة.

وأشار إلى أهمية حشد المواطنين للتصويت، ودعم مرشحي الحزب سواء على المقاعد الفردية أو القائمة، وضرورة تكاتف جميع الأعضاء للوقوف خلف مرشحى الحزب على المقاعد الفردية بالمحافظة وهم "حنان دنيا" و"محمد منصور"، وتسخير كل اللجان الحزبية المنتشرة في جميع القرى لدعمهم، وحشد الناخبين للخروج والإدلاء بأصواتهم إلى جانب التواصل مع الناخبين عبر وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة في ظل جائحة انتشار فيروس كورونا من أجل توعية الناخبين بضرورة الخروج للتصويت واستخدام الحق الدستوري، والمشاركة بكثافة في انتخابات مجلس الشيوخ باعتبارها واجب وطني في المقام الأول.

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