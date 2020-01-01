قبول 19 طعنًا من المستبعدين من انتخابات الشيوخ بالبحيرة

قررت دائرة الطعون بمحكمة القضاء الإداري في البحيرة، برئاسة المستشار جابر خليل، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قبول 19 من طعون المرشحين المستبعدين من الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بعد نظر الطعون.كما قضت هيئة المحكمة برفض الطعون المقدمة من 5 مرشحين بوضع أسمائهم، ضمن قائمة المرشحين لخوض انتخابات مجلس الشيوخ.وتلقت محكمة القضاء الإداري 24 طعنًا من المستبعدين من خوض انتخابات مجلس الشيوخ على النظام الفردي في محافظة البحيرة من إجمالي 46 مرشحًا تقدموا بطلبات لمحكمة دمنهور الإبتدائية لخوض الانتخابات والمنافسة على 7 مقاعد على مستوى المحافظة.وبدأت عملية الطعون على قرار الاستبعاد صباح الاثنين 20 يوليو، على مدار 3 أيام أمام محكمة القضاء الإداري، ويمكن للمرشح المستبعد الطعن على قرار اللجنة بما يمكنه من العودة مرة أخرى لدخول سباق الانتخابات.