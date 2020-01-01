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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اختبار الدفعة الأولى لمحو أمية أهالي الأسمرات (صور)

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:00 م
الدفعة الأولى لمحو
الدفعة الأولى لمحو أمية
آلاء حسن
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إيمانا من الهيئة العامة لقصور الثقافة بأهمية تنمية الفرد التي تبدأ بالقضاء على الأمية، والتى تهدف إلى خلق مجتمع واع يدرك حقوقه وواجباته ويسهم في خطط التنمية لبناء الإنسان، فقد كان إدراج فصل محو الأمية كنشاط لثقافة الأسمرات ضمن أولويات خطة الهيئة بفرع ثقافة القاهرة وقصر ثقافة الأسمرات.

كما تفقد رئيس الإدارة المركزية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وبحضور كلٍ من الدكتور عاشور عمرى رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيس حى الأسمرات، والمهندس حسن الغندور، وسكرتير عام المحافظ السيد مصطفى عبدالعزيز ومدير عام ثقافة القاهرة، اختبار الدفعة الأولى لمحو الأمية لأهالى الأسمرات تتويجا للدورة التعليمية لمحو الأمية.

وبعد تخريج الدفعة الأولى تم تكريم محمود قاسم مدرس محو الأمية على مجهوداته، كما تم عمل ورشة حكى مع أبناء الأسمرات تحت إشراف زينب مصطفى، ثم توالت بورشة التدريب على الأغاني لمحمد الوريث.

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