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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غدًا.. صرف منحتي عيد العمال والفطر للعمالة غير المنتظمة بالبحر الأحمر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:57 م
العمالة غير المنتظمة
العمالة غير المنتظمة
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة البحر الأحمر، صرف منحتي عيد العمال وعيد الفطر، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بيانات المديرية، بواقع ١٠٠٠ جنيه لكل عامل من العمال المسجلين.

أوضحت أن ذلك اعتبارا من يوم الأربعاء ٢٨ ٧ ٢٠٢٠، وحتى ٢٧ ٨ ٢٠٢٠، عن طريق هيئة البريد المصري، ووفقا للضوابط والتعليمات المتبعة، وعلاوة على ذلك سيتم صرف المنح الاجتماعية لعدد من العاملين المسجلين بقاعدة البيانات من منح زواج ومنح مواليد.

يأتي ذلك وفقا لتوجيهات محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء محافظ البحر الأحمر، وذلك لرعاية تلك الفئة من العمال.

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