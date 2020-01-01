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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

محمود حميدة يشوّق جمهوره لـ«الغسالة» بطريقة كوميدية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:36 م
محمود حميدة
محمود حميدة
أمير محمد خالد
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نشر الفنان محمود حميدة عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور الشهير إنستجرام بوستر فيلمه الجديد (الغسالة) الذي يقوم ببطولته المقرر عرضه خلال عيد الأضحى في أول عودة إلى دور العرض السينمائي بعد أزمة فيروس كورونا المستجد، واعتمد محمود حميدة على الكوميديا في الدعاية لعمله.

وكتب حمدية لجمهوره: "تاني غسلة.. البوستر الرسمي لفيلم الغسالة، دارت الغسالة ودورتها فى عيد الأضحى بجميع دور العرض"، ليتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الفنان الكبير.

يشارك في بطولة العمل أحمد حاتم، هنا الزاهد، أحمد فتحي، محمد سلام، شيرين رضا، ومن تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، وسيتم طرحه بـ 100 نسخة في جميع سينمات مصر.

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