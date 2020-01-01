الوزراء: استمرار حظر الشيشة بالمقاهي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن إجراءات الحكومة لمواجهة كورونا أثبتت نجاحها على أرض الواقع.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي" الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان – أنه إذا استمر التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا نتوقع تراجع الإصابات، مشيرا إلى أن كورونا لن تنتهى إلا بعد التوصل لعقار لمواجهة الفيروس.وأكد متحدث مجلس الوزراء أن الحكومة لن تتوانى عن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والغرامة ستظل مطبقة، لافتا إلى استمرار حظر الشيشة بالمقاهي، والمواصلات العامة مستمرة في عملها خلال فترة العيد.وأكد أننا نجري دراسات بشأن مواعيد محددة لإغلاق المطاعم والمحلات خلال الفترة القادمة بعد كورونا، ونسعى لعمل توازن بين مصلحة المواطن والإجراءات الاقتصادية.