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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بـ63 ألف إصابة بكورونا.. أمريكا تقترب من الـ4 ملايين حالة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:19 م
كورونا
كورونا
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، 1074 حالة وفاة، و63 ألفا و28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر المركز الأمريكي للحد من الأمراض والوقاية منها - حسب ما نقله موقع "بريس إنسايدر" الأمريكي - أن إجمالي الإصابات بلغ 3 ملايين و882 ألفا و167 إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات 141 ألفا و167 حالة وفاة.

وأشار الموقع إلى أن نسبة الارتفاع الحالية في إصابات فيروس كورونا تضع الولايات المتحدة على مسار تسجيل مليون إصابة خلال نحو أسبوعين، موضحا أنه منذ تسجيل أول حالة إصابة يوم 21 يناير الماضي تجاوزت الولايات المتحدة أول مليون إصابة بعد 99 يوما، ثم بلغت 2 مليون إصابة بعد 43 يوما، ثم بعد 28 يوما- في 8 يوليو الجاري- بلغت الإصابات 3 ملايين، وحاليا هناك أقل من 120 ألف حالة؛ لتجاوز خط 4 ملايين إصابة.

ولفت إلى أن بعض الولايات سجلت أعدادا قياسية للإصابات الجديدة مع تصدر ولاية كاليفورنيا إجمالي الإصابات في البلاد بأكثر من 400 ألف حالة بعدما كانت نيويورك هي الأولى.

وأضاف الموقع، أن المزيد من حكام المدن والولايات يُلزمون السكان بارتداء الأقنعة الطبية خارج المنزل، فيما تراجعت 27 ولاية عن قرارات إعادة فتح الأعمال التجارية وتسيير الأعمال وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بعد عودة انفلات تفشي الفيروس مرة أخرى.

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