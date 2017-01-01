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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

تأجيل معرض الكويت الدولي للكتاب للعام المقبل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 09:07 م
سعيد عبده
سعيد عبده
آلاء حسن
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أعلن اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة سعيد عبده، أنه ورد كتاب من رئيس اتحاد الناشرين العرب مرفق به كتاب إدارة معرض الكويت الدولي للكتاب، ويتضمّن تأجيل معرض الكويت الدولي بدورته الـ45 للكتاب.

كان من المقرر إقامته خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر 2020، لكن تم تَرحيله إلى الموعد المقرر في السنة القادمة خلال الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر 2021.

وضمّت الدورة 44 من معرض الكتاب أكثر من 488 دار نشر من دول عربية وأجنبية، تحت أكثر من 500 ألف عنوان، منها 18 ألف مؤلف صدروا في عام 2019، وتميز المعرض بمبادرة طيبة من المجلس الوطني باستدعاء ضيف شرف، وهو المملكة المتحدة وعلى هامش المعرض أقيم الكثير من الفعاليات، والأنشطة الثقافية، منها منتديات وورش ومحاضرات، إضافة إلى أنشطة تهم جميع الأعمار، والمهتمين في معرض الكتاب الدولي.

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