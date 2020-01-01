الجمعة.. «أعلام المصطفى» بمركز طلعت حرب الثقافي

بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك؛ يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة المقبلة، حفلا فنيا لفرقة "أعلام المصطفى" للإنشاد الديني.يتضمن برنامج الحفل أغنيات: "الصلاة عليك"، "يامن لعلاه بسطت يدي"، "لاجل النبي"، "الليلة عندكم عيد"، "وأنا ضيفك يا رسول الله"، "وإني أحب محمد"، "فاطمة يا فاطمة"، "مشتقالك يا نبينا"، "قسما بنور المصطفى"،"صلوا على خير الأنام"، بالإضافة إلى تكبيرات العيد.فرقة "أعلام المصطفى" تأسست عام 2017، بقيادة المنشد صلاح أحمد، وتضم عددا من المنشدين الشباب من الجنسين، وقدمت العديد من الحفلات في مختلف محافظات الجمهورية وتعد من الفرق المصرية التي تتميز بإنشاد التراث الأندلسي والمصرى.