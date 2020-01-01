كندة علوش تبدأ تصوير «ضي القمر» بعد إجازة الأضحى

قرّرت المخرجة مريم الأحمدي، تصوير أحداث حكاية "ضي القمر" بطولة النجمة السورية كندة علوش بعد إجازة عيد الأضحى مباشرة، لتعرض ضمن أحداث حكايات مسلسل "إلا أنا" على قناة dmc.وتواصل بطلة العمل والمخرجة حاليًا في البروفات والتحضيرات المبدئية، كما أنهم يقومون بترشيح أبطال المسلسل، حيث تعاقدوا مع الفنان محمد علاء، ليقدم دور البطولة أمام كندة.يشار إلى أن هذا المسلسل يشهد عودة كندة علوش للتمثيل بعد تغيب السنوات الماضية، بسبب ظروف زواجها من الفنان عمرو يوسف وإنجاب ابنتهما "حياة"، وكانت آخر مشاركاتها الفنية مع المخرج مروان حامد في فيلم "الأصليين".