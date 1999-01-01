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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:47 م
فؤاد المهندس
فؤاد المهندس
وائل توفيق
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سُئل الفنان فؤاد المهندس عن الأفلام التي ندم على المشاركة فيها، لكنه حكى عن الفيلم صاحب الحكاية الغريبة.

وقال "المهندس" في حواره بجريدة "الأحرار" 1999، إن أحد الأشخاص غير المعروفين بالنسبة له التقى به وقال له إنه عائد من هوليوود وسأل عنه وعن الفنانة شويكار، ويريد التعاون معهما في صناعة فيلم سينمائي يجمعهما سويًا.

واستعرض هذا الشخص الذي يدعى إبراهيم لطفي الشهادات الضخمة التي يحملها، وبعدها بأيام توجه إلى الفنان الراحل فؤاد المهندس ومعه سيناريو الفيلم، لكن فؤاد المهندس لم يفهم منه شيئًا، وعلى الرغم من ذلك وافق على التصوير، لكنه تعطل في منتصف أيام التصوير وصرخ "المهندس" في إبراهيم لطفي قائلًا: "إما أنهم يغيروك أو يغيروني".

كان إبراهيم لطفي بالنسبة للفنان فؤاد المهندس حسبما وصفه، أحد المغامرين، لأنه لم يكن متمكنًا من أي شىء في صناعة السينما، لم تكن لديه أية خبرة، لذا توجه "المهندس" ليشكوه في مؤسسة السينما وطلب منهم عدم إكمال تصوير الفيلم، لكن الفيلم خرج للجمهور وعرض لمدة يوم واحد.

ومن خلال الأفلام السينمائية التي أنتجها إبراهيم لطفي، كان فيلم "نحن رجال طيبون" هو الفيلم الوحيد الذي جمع بين الفنان فؤاد المهندس و"لطفي" وشاركت فيه الفنانة شويكار، وكان الفيلم أيضًا من إخراج إبراهيم لطفي، وتأليف أحمد لطفي، وإبراهيم الورداني، وعُرض في 15 نوفمبر 1971.

وتدور أحداثه حول شاب يدعى "حمدي" الذي يقع في غرام "فاتن"، وبعد محاولات من الاقتراب منها، يدعي أنه قد فقد بصره، فتشفق عليه "فاتن" فتقترب منه لتحاول مساعدته على الخروج من الأزمة، وتساعده في الذهاب إلى طبيب متخصص لإجراء جراحة، لكنه يماطل في الأمر، إلى أن تكتشف حقيقته فتدبر له مكيدة، لكن تنقذه منها إحدى صديقاته، ثم يتم الصلح بينهما ويتزوجان.

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