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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

إحالة عاطل وصديقته للمحاكمة لسرقتهما كوافيرات القاهرة الجديدة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 08:39 م
حبس عاطل
حبس عاطل
داليا عبد الباسط
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أحالت نيابة القاهرة الجديدة، الأربعاء، عاطلا وصديقته لمحكمة الجنح؛ لاتهامهما بسرقة عدد 8 كوافيرات بالتجمع الخامس.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من ضبط سيارة "دون لوحات خلفية" وباستِيقافها وفحص قائدها تبين أنه عاطل، 31 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الظاهر، وله معلومات جنائية، وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على أدوات ومستلزمات تجميل مجهولة المصدر- أجنة ومفك- حقيبة سوداء بداخلها اللوحات المعدنية الخلفية للسيارة مستأجرة، وحقيبة كبيرة الحجم بداخلها كمية من الأجولة فارغة.

وبمُناقشته عن مصدر المضبوطات حوزته اعترف بسرقتها من داخل محل كوافير كائن بدائرة القسم بأسلوب كسر القفل، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته.

وأضاف باشتراكه مع عاملة بكوافيرة في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى في سرقة محال الكوافير ومستحضرات التجميل بأسلوب كسر القفل، وقيام الأخيرة بإخفاء المسروقات والتصرف فيها بالبيع.

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمة الثانية وبحوزتها كمية من الهيروين زنة 10 جرامات أقرت بحيازتها بقصد الاتجار، واعترفا بارتكاب 8 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كمية كبيرة من متحصلات نشاطهما الإجرامى، والتى قدرت قيمتها بمبلغ 3750000 جنيه، كما أرشد الأول عن سيارة ملكه أقر بشرائها من متحصلات وقائع السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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