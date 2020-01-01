دار الكتب تنظم أمسيات «أونلاين» احتفالًا بذكرى ثورة يوليو

ومن المقرر أن تبث المداخلات عند تمام الساعة الثامنة مساء كل يوم عبر حساب الهيئة على موقع اليوتيوب بالرابط التالي:

تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، خلال الفترة من 23 – 26 يوليو الجاري، أمسيات ثقافية بعنوان "لمحات تاريخية لثورة 23 يوليو"، في إطار احتفال وزارة الثقافة بذكرى مرور 68 عاما على ثورة يوليو، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم.أعد الأمسيات مركز تاريخ مصر المعاصر بالإدارة المركزية للمراكز العلمية برئاسة الدكتور أشرف قادوس ضمن مبادرة "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك"؛ ويتحدث فيها الدكتور السيد فليفل أستاذ التاريخ وعميد كلية الدراسات العليا للبحوث الإفريقية بجامعة القاهرة السابق، عن رجال الثورة، ويتحدث الدكتور أحمد الشربيني أستاذ التاريخ وعميد كلية الآداب بجامعة القاهرة السابق حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للثورة، أما الدكتور أشرف مؤنس أستاذ التاريخ بكلية التربية ومدير مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس ليتحدث عن الثورة والعلاقات العربية، بينما يتناول الدكتور أحمد عبدالدايم أستاذ التاريخ كلية الدراسات العليا للبحوث الأفريقية بجامعة القاهرة الثورة والصومال.