الإنتاج الثقافي يواصل تنفيذ إجراءات التعقيم (صور)

يواصل قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة المخرج خالد جلال، تنفيذ إجراءات التعقيم بمسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية، حفاظًا على سلامة وصحة الجمهور من خطر فيروس كورونا.كما يحرص القطاع على اتباع وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر الوباء، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 25% من القوة الاستيعابية لدور العرض.