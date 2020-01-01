قرارات الحكومة عن مواعيد فتح المحال والمقاهى والشواطئ قبل عيد الأضحى

قرارات الحكومة عن مواعيد فتح المحال والمقاهى والشواطئ

ومن قرارات الحكومة عن مواعيد فتح المحال والمقاهي والشواطئ تطبيق قرار رئيس الوزراء الخاص بـ:



1 - إلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بجميع أنحاء الجمهورية على جميع الطرق.

2 - فتح تدريجي لعدد من الأنشطة والمجالات، والذى بدأ تطبيقه منذ 27 يونيو الماضي.

3 - تم التوافق على عدد من الإجراءات والقرارات، التي سيتم العمل بها بداية من 26 يوليو الجاري، تضمنت هذه الإجراءات والقرارات التأكيد على استمرار غلق الشواطئ العامة، وكذا الحدائق العامة والمتنزهات.

4 - سيتم النظر بعد عيد الأضحى في إمكانية السماح بدخول 50% من الطاقة الاستيعابية، للحدائق والمتنزهات التي يتم الدخول إليها عن طريق تذاكر الدخول، لسهولة التحكم في عدد المرتادين من خلال التذاكر التي ستتم طباعتها يوميًا.



وتضمنت القرارات السماح بإمكانية عقد المؤتمرات الرسمية والاجتماعات، بحيث يكون الحد الأقصى لعدد المشاركين 50 شخصًا فقط، وبشرط ألا تقل الطاقة الاستيعابية للقاعة المقام بها المؤتمر أو الاجتماع عن 100 شخص. كما تضمنت القرارات الاستعداد لبدء تنظيم المعارض الكبرى، وذلك بدءًا من مطلع شهر أكتوبر المقبل، مع التأكيد على أهمية مراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي يتم تطبيقها، والوقوف على آخر مستجدات الموقف الطبي أولًا بأول.





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ويجتمع رئيس الوزراء بشكل دوري مع جميع الوزراء للبحث عن التطورات التي تخدم الشارع المصري وصحة المواطن المصري أيضا مع الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والتي نتج عنه حتى الآن 89.078 إصابة و4.399 وفاة و29.473 حالة شفاء حتي الآن. ويجتمع رئيس الوزراء بشكل دوري مع جميع الوزراء للبحث عن التطورات التي تخدم الشارع المصري وصحة المواطن المصري أيضا مع الظروف التي تمر بها البلاد حاليا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19) والتي نتج عنه حتى الآن 89.078 إصابة و4.399 وفاة و29.473 حالة شفاء حتي الآن.

يبحث الكثير من المواطنين عن قرارات الحكومة بمواعيد فتح المحال والمقاهي والشواطئ، تزامنا مع اقتراب موعد عيد الأضحي المبارك لكي تتم معرفة هل تبقى المحال والمقاهي والشواطئ مفتوحة أم مغلقة في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؟.