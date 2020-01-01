صور الضباط الأحرار في احتفالية «قصور الثقافة» بثورة 23 يوليو

واصلت الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم الفعاليات والأنشطة للاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، وذلك من خلال العديد من المواقع الثقافية بمحافظة الغربية، والتي أكدت جميعها أهمية الثورة في التاريخ المصري الحديث.وبثت الصفحة الرسمية لفرع ثقافة الغربية، فيديو يحمل أغنية "صوت الوطن" لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، ومن أداء الموهبة الشابة روان غانم أحد اكتشافات قصور الثقافة في مجال الغناء، كما تضمن الفيديو على الكثير من صور الزعيم الراحل جمال عبدالناصر بصحبة مجموعة الضباط الأحرار.ناقش قصر ثقافة الطفل بطنطا أسس عبادة الحج، وضرورة الاستطاعة للقيام بهذا الركن الهام، حيث أكد الشيخ عبدالحميد الزغبي الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الغربية أن عبادة الحج المبرور جزاؤها الجنة، لأن الله اختارها للإنسان للتكفير عن ذنوبه، كما استعرض أهم المناسك التي على الإنسان تأديتها دون زيادة أو نقصان، مثل السعي والطواف والوقوف بعرفة.