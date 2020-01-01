نشأت الديهي: bbc تسير على خطى الجزيرة وتتخذها مصدرًا لنقل الأخبار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن قناة bbc، تسير على خطى قناة "الجزيرة"، وتتخذها مصدرًا لنقل الأخبار، وأوضح ذلك بعرض تغريداتهما بعد حادث بئر العبد، الذي وقع أمس الثلاثاء.وقال "الديهي"، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، والمذاع عبر فضائية ten: "كل المآخذ على قناة bbc التي تدعي المهنية وانتقاء المصادر تعتمد على تغريدة تعتمد على مصادر محلية، وغير معالجة مهنيًا، كما أنها اعتمدت على الجزيرة كمصدرًا لها واستخدمت نفس الكلمات".وعرض "الديهي"، خلال حلقة برنامج تغريدة لعدد من إعلام الإخوان الإرهابية والذين كشفوا عن أرقام وهمية لحادث بئر العبد، وهو العدد الذي كانوا يأملون تحقيقه، وبعد بيان الجيش قام بتعديل الرقم وسط حسرة منه.