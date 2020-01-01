السودان يبدأ تعديل سعر صرف العملة بدءًا من أغسطس

كشف مصدر، اليوم الأربعاء، عن أن السودان سيشرع في برنامج لتعديل سعر صرف العملة بدءا من أغسطس المقبل، مستهدفا الوصول إلى التحرير الكامل في غضون عامين، وفقا لـ"رويترز".وقال المصدر إنه سَيُسمح للقطاع الخاص باستيراد الوقود باستخدام الدولار بسعر السوق الحرة من أغسطس أيضا.وأوضح أن تلك الإصلاحات تأتي في إطار ميزانية 2020 التي سيقرها مجلسا الوزراء والسيادة رسميا في غضون أيام.