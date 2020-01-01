مؤلف «طارق رمضان.. قصة دجال»: «حفيد البنا» مدرس فرنساوى.. وقطر عينته فى «أكسفورد» بـ13 مليون إسترلينى

■ بداية.. ما أهم المحاور التى يدور حولها كتابك الأخير « Tariq Ramadan- Histoire d'une imposture» أو «طارق رمضان.. قصة دجال»؟

■ فى ٢٠٠٧ ألفت كتابًا تعاطفت فيه مع طارق رمضان، لماذا عدت الآن لتتحدث عن خداعه وجرائمه فى هذا الكتاب الجديد؟

■ كيف نجح طارق رمضان فى خداع المجتمعين الفرنسى والسويسرى؟

■ ولماذا من الأساس تسمح فرنسا وسويسرا وأوروبا عامة بدخول الشخصيات المعروف انتماؤها لجماعة «الإخوان»؟

■ كيف يستطيع «الإخوان» التسلل والاندماج ثم السيطرة على هذه المجتمعات؟

■ نعود لـ«طارق رمضان».. ما الكيانات التى تمول شخصيات مثله وأعضاء «الإخوان» الآخرين؟

■ حسب توقعاتك.. متى وكيف سيحاكم «حفيد البنا» على جرائم التحرش الجنسى والاغتصاب؟

■ أخيرًا.. هل ستتخذ فرنسا وسويسرا إجراءات قريبة لمواجهة نفوذ «الإخوان» فى أراضيها؟

■ماذا عن دور الرئيس التركى فى دعم «الإخوان»؟

فى يناير الماضى، صدر كتاب «Tariq Ramadan- Histoire d'une imposture»، أو «طارق رمضان.. قصة دجال»، للكاتب والمحلل السويسرى الفرنسى، إيان هامل، الذى يعد وثيقة فى غاية الأهمية عن تصرفات طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، حسن البنا، واتهامه بالاغتصاب والتحرش الجنسى.ويكشف «هامل»، داخل كتابه الواقع فى ٣٦٤ صفحة، عن دار النشر «فلاماريو»، عن كيف خدع «رمضان» الجميع فى فرنسا وسويسرا وأوروبا، حتى فيما يتعلق بشهادته الجامعية، إلى جانب أبرز الجهات التى تموله هو والتنظيمات التى تسير على درب «الإخوان».حول مضمون الكتاب وما الذى دفع مؤلفه لإصداره وأهم الأسرار التى يحتويها، يدور حوار «الدستور» التالى مع الكاتب والمحلل السويسرى الفرنسى، إيان هامل.- يُذكر كتابى طبعًا بجرائم الاغتصاب التى ارتكبها طارق رمضان، لكن الجزء الرئيسى منه يركز على الطرق التى خدع بها «رمضان» العالم والمحيطين به، وذلك على المستوى الأخلاقى والأكاديمى والفكرى.فأخلاقيًا ندد طارق رمضان بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، طوال الثلاثين عامًا الماضية، على الرغم من أنه عاش حياة خاصة صاخبة ومدنسة، وكشفت عن أنه «مهووس بالجنس»، كما أنه اعترف بدخوله علاقات متعددة خلال فترة زواجه.وأكاديميًا ادعى أنه أستاذ فلسفة فى جامعة «فريبورج»، فى حين أنه ببساطة كان مدرسًا للغة الفرنسية فى مدرسة متوسطة فى «جنيفان».وعلى المستوى الفكرى، لم يكن «رمضان» عالمًا ولا مفكرًا إسلاميًا، وهو «نكرة» على المستوى الدينى، ولغته العربية «بدائية» فى أحسن الأحوال، ولا يتردد أبدًا على المكتبات، وبعد أن أمضى عامًا واحدًا فقط فى القاهرة، ادعى أنه خلال هذا العام كان قادرًا على تعلم كل ما يمكن معرفته عن العلوم الإسلامية، رغم جهله بها، كما أنه خدع العالم كله بظهوره بثوب الاعتدال، على عكس حقيقة كونه إخوانيًا متطرفًا واضحًا.وبالنسبة لجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسى، التى ينتظره حكم قضائى نهائى بشأنها بعد ثبوت التهم، قابلت بالفعل إحدى ضحاياه، وهى بلجيكية من أصل مغربى تدعى «ماجدة»، وحكت لى عن تفاصيل علاقتها الجنسية مع «رمضان»، وممارساته الشاذة، وأكدت أن حياته وأيامه كلها تتمحور حول الجنس، مشيرة إلى أنها لم تره يصلى ولو مرة، أو يحرص على تناول «الطعام الحلال» مثلًا.- لم أتعاطف قط مع طارق رمضان، فى ذلك الوقت، وكان هدفى فقط أن أكون «محايدًا» قدر الإمكان، وعرض وجهة نظر موضوعية على عكس الكتب الأخرى التى نشرت ضده فى فرنسا عام ٢٠٠٧. وبالفعل أتيحت لى وقتها فرصة لقاء طارق رمضان عدة مرات، وكذلك شقيقه «هانى»، مدير المركز الإسلامى فى جنيف، الذى لم يخف مثل «طارق» ميوله الإخوانية.وذهبت إلى القاهرة لإجراء مقابلة مع جمال البنا والمحامى سيف الإسلام حسن البنا، إلى جانب بعض كبار أعضاء جماعة الإخوان، واستقبلنى يوسف القرضاوى فى تركيا وقطر، وذلك كله بهدف التعرف عن قرب وبشكل مباشر على كل ما يحيط بـ«طارق رمضان» تلك الشخصية المثيرة للجدل.ومع ذلك كتابى «La vérité sur Tariq Ramadan»، الذى نشرته فى ٢٠٠٧، لم يكن مدافعًا بشكل كبير عن طارق رمضان، وكان «محايدًا»، فقد كشفت فيه عن ادعاءاته الكاذبة حول كونه أستاذًا فى جامعة «فريبورج»، عندما كان يعطى محاضرة أسبوعية مجانية لمدة ساعة واحدة فقط عن الإسلام.وهاجمنى «رمضان» بعنف بعد إطلاق كتابى، مدعيًا أننى لم أقابله أو أحدًا من أفراد عائلته، فرددت بنشر العديد من المقابلات التى أجريتها معه، فى الصحافة الفرنسية والسويسرية، وعلى الموقع الإلكترونى الفرنسى الرئيسى الذى يركز على المسلمين «Oumma.com».- على عكس قادة «الإخوان» فى أوروبا، الذين يأتون من المغرب العربى أو الشرق الأوسط، ولد طارق رمضان ضمن الطبقة الوسطى السويسرية، ويعرف جيدًا ما يقوله لإرضاء المثقفين الغربيين والكنيسة الكاثوليكية والعلمانيين، لذلك استطاع خداع الغرب طيلة ٢٥ عامًا.فهو يتظاهر بأنه ديمقراطى ومدافع عن حقوق الإنسان ومؤيد للمساواة بين الجنسين، ونتيجة لذلك يميل الغربيون إلى التفكير فيه كمسلم معتدل، خاصة فى ظل أن النخب الفرنسية والسويسرية ومعظم السياسيين يسيئون فهم الإسلام بشكل عام، وبالتالى استطاع إقناع هذه النخب بسهولة، وأيده معظم أبناء الجالية المسلمة فى أوروبا.وعندما رفض أساتذة من جامعة جنيف أطروحته عن جده مؤسس جماعة الإخوان، حسن البنا، هدد المسئولين السويسريين بأن أمراء قطر سيتوقفون عن نقل أموالهم فى البنوك السويسرية، وسيتوقفون عن الذهاب إلى ضفاف بحيرة «ليمان» لقضاء إجازاتهم، ما سيؤدى لخسارة مليارات الدولارات للبلاد.ووجدت جامعة جنيف على الفور أساتذة جددًا قبلوا أطروحة «رمضان»، وحصل على دعم عالم الاجتماع الاشتراكى، جان زيجلر، الذى أيد فى العقد الأول من القرن الواحد والعشرين موجة «العولمة البديلة»، وحاول تجميل صورة جماعة «الإخوان».- «الإخوان» وصلوا إلى أوروبا فى الخمسينيات، لذلك هناك عقود من التسلل والوجود منذ ذلك التاريخ، وأصبحت الجماعة هى الفصيل المفضل لدى الطبقة السياسية فى أوروبا، وينظرون إلى عناصرها باعتبارهم معتدلين فى آرائهم ويمثلون «إسلام الوسط»، على الرغم من أن معظم القادة الأوروبيين لا يعرفون حتى ما يقوله «القرضاوى» على قناة «الجزيرة».وبالنسبة لطارق رمضان، وصل والده سعيد رمضان إلى أوروبا عام ١٩٥٧، وأنشأ «المركز الإسلامى فى جنيف» عام ١٩٦٢، وبعدها اختلف مع «الإخوان». ووفقًا للمحفوظات الفيدرالية فى «برن» السويسرية، فإن «سعيد» كان يعمل لحساب أجهزة المخابرات الأمريكية والبريطانية والسويسرية، ووسع علاقاته بشكل كبير مع المجتمعين السويسرى والفرنسى اللذين عاش فيهما نجله «طارق».- «الإخوان» ليسوا الأكبر عددًا فى أوروبا، لكنهم الأفضل تنظيمًا فى المدن والمناطق، فهم يعقدون صفقات مع السياسيين، فيضمنون لهم دعم المسلمين أثناء الانتخابات مقابل مناصب مهمة مثل نائب العمدة، وأعضاء المجالس البلدية، فضلًا عن وظائف الخدمة العامة.ويتبنى «الإخوان» أيديولوجيات مختلفة فى آن واحد، فعندما يتحدثون إلى السياسيين الأوروبيين يقولون إن هدفهم هو دمج المسلمين فى المجتمعات الغربية، لكن خلف الأبواب المغلقة يؤكدون العكس تمامًا، ويطلبون من المسلمين عدم الاختلاط مع المسيحيين.ولمعرفة ذلك، يجب على المرء فقط قراءة الكتب التى كتبها إخوان سابقون، مثل: «لماذا تركت الإخوان المسلمين؟»، أو كتاب فريد عبدالكريم «لماذا توقفت عن إسلامى؟»، أو وثائق «المشروع» الذى وجد داخل منزل يوسف ندا فى إيطاليا عام ٢٠٠١، ويضم ١٤ صفحة تلخص الاستراتيجية التى يجب أن يتبناها «الإخوان» للسيطرة على العالم كله، و«ندا» كان مدير بنك التقوى الذى يشتبه فى صلته بهجمات ١١ سبتمبر.- فى كتابى ركزت بالتفصيل على كيف أسهمت قطر فى تعيينه كأستاذ بجامعة أكسفورد، بأن تبرعت بـ١١ مليون جنيه إسترلينى، فى ٢٠١٥، لتجديد مبنى كلية «سانت أنتونى» فى الجامعة، حيث بدأ «رمضان» التدريس، ثم بـ٢ مليون جنيه إسترلينى لضمان دفع راتبه حتى التقاعد، كما أنها مولت معهد العلوم الإسلامية التابع للجامعة.وأعتقد أن كتاب الصحفيين كريستيان شيسنوت وجورج مالبرونوت «أوراق قطر»، الذى نشر فى ٢٠١٩، كان أكبر مستند يكشف كيف أسست قطر مراكز ثقافية ومساجد وغيرها فى جميع أنحاء أوروبا، فضلًا عن إظهارها «سخاءً» ملحوظًا تجاه السياسيين والمثقفين والعلماء الغربيين، عبر منحهم رحلات من الدرجة الأولى، وإقامة فى الفنادق الفاخرة، وأظرفًا نقدية، مقابل غض الطرف عن تصرفاتها.وقطر تتعامل مع طارق رمضان والعناصر الإخوانية المشابهة، مثل تعاملها مع لاعبى كرة القدم فى الأندية الأوروبية، فهى تشتريهم مثلما تشترى اللاعبين، لأن لهم جمهورًا أوروبيًا، لذلك قبل «رمضان» المال القطرى السخى، وتم تعيينه رئيسًا لمركز أبحاث التشريع الإسلامى والأخلاقيات فى الدوحة، وتعيش عائلته هناك.وبعد ثبوت جرائم الاغتصاب على طارق رمضان قررت الدوحة إخفاء تمويلها له، بسبب تدهور صورته أمام أوروبا، لكنها لا تزال تموله سرًا، وآخرها إصداره كتابًا بتمويل من سفير الدوحة لدى باريس، فى سبتمبر ٢٠١٩.- تم توجيه اتهام الاغتصاب لـ«طارق رمضان» ٤ مرات فى فرنسا، ومرة واحدة فى سويسرا، ولسوء الحظ، فإن النظام القضائى «بطىء للغاية»، فعلى سبيل المثال اتهمت الضحية «رمضان» فى أبريل ٢٠١٨، ولم يستجوب من المدعى العام إلا فى يوليو ٢٠٢٠.وبصفة عامة، يمكننا تقدير أنه سيحاكم فى فرنسا خلال العام الجارى، أو بحلول نهاية ٢٠٢١ على أقصى تقدير، وإذا كان هناك حكم سيقضى «رمضان» ١٠ سنوات فى السجن.- بصراحة، لا أعتقد أن فرنسا وسويسرا على استعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع نفوذ «الإخوان»، هناك مثقفون وباحثون وعملاء فى المخابرات أدركوا الخطر البالغ للجماعة، لكن لسوء الحظ، لم يتم الاستماع إليهم بشكل صحيح من الحكومات القائمة.- أيديولوجية «الإخوان» ومبدأها الرئيسى قائمان على ضرورة سيطرة الجماعة على العالم، وفرض قوانينها فى كل مكان، فهى «مافيا» تختبئ وراء الدين لتولى السلطة، ولا يختلفون فى ذلك عن قوات «فرانكو» فى إسبانيا خلال الثلاثينيات والأربعينيات، التى استخدمت «الكاثوليكية» لفرض الديكتاتورية. وبالمثل يسير رجب طيب أردوغان، فهو ينتمى إلى منظمة مشابهة جدًا تعمل مع «الإخوان»، وبنفس طريقتها، تمامًا كما تفعل الجماعة الإسلامية التى أسسها المودودى فى الهند، فهى مستقلة عن «الإخوان» لكنها تنتهج نفس الأيديولوجية سالفة الذكر. وعلمت أن طارق رمضان كان على اتصال بـ«أردوغان»، لذلك يمكن القول ببساطة إن قطر تجلب الأموال لجماعة الإخوان والتنظيمات المشابهة لها، وتركيا تجلب لها الرجال وتساعدهم فى التسلل للمجتمعات.