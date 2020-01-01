رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

بهاء الدين مزيد يكتب: أحمد الشهاوى فى «ما أنا فيه».. يربى التناسى ويقشر الماء ويفتح أبوابًا للروح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:49 م
بهاء الدين مزيد
بهاء الدين مزيد
طباعة
عن الدار المصريّة اللبنانية صدر هذا العام ديوان جديد لأحمد الشهاوى يحمل اسم القصيدة الأولى فيه وهى قصيدة «ما أنا فيه»، وفيه أربع وأربعون قصيدة أخرى، منها «ماذا لو متّ وحيدًا فى الليل» و«أقشّر الماء» و«حقنة اللغة» و«موت سوريالى» و«علامة تعجّب» و«كأنّه ليس اسمى».
يواصل الشهاوى فى الديوان مغامراته العرفانيّة وكتابته البِكر التى ترفض انغلاق الشّكل وأحاديّة الدلالة، كتابة لا يُستطاع الاستدلال بأوَّلها على آخرها، ولا تشبه غيرها.
شعرية قصائد الديوان لا تستند إلى إيقاعات ظاهرة صاخبة، أو صور مكرورة، أو بعض بضاعة الشّعراء الذين «تشابهوا فى الغَزَل» (أربّى التناسى)، لكن عندما تعلو وتيرة الشَّجن، ينسابُ الإيقاع من غير عمد أو افتعال أو نيّة مبيّتة: «والعشقُ مثل الماء إنْ شابَتْهُ شائبةٌ خبا واختار أنْ يمشى بعيدًا فى طريقٍ من سراب» (ما أنا فيه).
قصائد الديوان كلّها «غنائية»- بالمعنى الأرسطى للمصطلح- لأنّها منشغلة بذات تتكلّم، تُحاور الصمتَ وتَستنطِقُ الكائنات، بل تسمع ما لا ينطق، تراهن «الموت فى سباقٍ مع الطَّيْر» (ما أنا فيه)، ذاتٌ روحٌ «تتكلّم بلا انقطاع». «شيخ طيّب»، لكن تلعب فى ساحته «بضعة أبالسة» (صورتى ليست بالألوان). وهى قصائد ذاتيّة لا تفارقها الأنا الشاعرة ومشتقاتها ومتعلّقاتها، منها الاسم وحروف الاسم، ترفض أن تنساق إلى نسقٍ أو أن تنصبّ فى قوالب، كما يرفض «أحمد» أن يكون غير نفسه «إمّا أن أكون أحمد أو أكون ظلًا له فى الصمت» (إمّا أو).
الشّعر عند العقّاد- فى مقدّمة ديوانه «وحى الأربعين»، ١٩٤٢ ميلادية- هو «التعبير الجميل عن الشّعور الصادق» (ص ٨). والشّاعر عند أصحاب «الديوان» نبىٌّ، بل «الشّاعر الفذّ بين النّاس رحمن» فى قصيدة للعقّاد. ومن غايات الشّعر عندهم التعبير عن العاطفة والذات الشاعرة، ونقل الأثر. الكاتب- كما يقول ميخائيل نعيمة- «يخلق نفسه فى كلّ ما يكتب». والأصل فى الشّعر عند المازنى هو «الإحلال والاقتراح»، يقصد إحلال «اللفظ» محلّ «الصّورة»، و«اقتراح العاطفة أو الخاطر على القارئ». وما أشبه هذا بما ذهب إليه ويليام ويردزويرث من أنّ الشّعر دفقُ مشاعر عميقة، تُستعاد فى لحظات هدوء، وينقلها الشّاعر إلى المتلقّى كما كانت فى لحظاتها الأولى الحقيقيّة الصادقة! فى كلّ قصيدة من قصائد «ما أنا فيه» تعبير جميل عن شعورٍ صادق، وفى كلّ قصيدة «إحلال واقتراح» يستعصى على الاختزال والتلخيص، على الرّغم من أنّ المفردات لا عتمة فيها. يتداخل فى قصائد الديوان الحسّ الصوفى مع التفاصيل اليومية، فتنزل الأساطير من عليائها، وتسمو التفاصيل اليوميّة إلى مكانة الأساطير.
كلّ قصيدة فى ديوان الشهاوى حالة وحال ومقام- وهذا بعض معنى عنوان الديوان «ما أنا فيه» أى «الذى أكون أنا فيه» أو «الحال الذى أكون أنا فيه»، وقد قدّم المُقيم على المقام، والحالّ- أى الذى يحلّ- على المحلّ والحالة، فالمُقيم والحالّ المتكلّم فى كلّ النصوص هو مركز الكون، وموضع التقاء الشجن بالحكمة، والسّماء بالأرض، فى داخله «أنبياء ينتظرون كُتبًا ستُنزَّل عليهم»، بابه مغلق، لكنّ «الأذى ينام فى نسيج كلّ شىء» حوله، وتشرق الشمس من قميصه «صورتى ليست بالألوان».
ليست قصائد الديوان موغلة فى حداثيّة منفّرة ينقلب فيها «نظام الإحالة إلى الواقع»- بعبارة إدوار الخرّاط- انقلابًا كاملًا، بل هى قصائد عن واقع أثيرى عالق بين الأرض والسماء. الكلام عن براعة الاستعارة فى قصائد الديوان تحصيل حاصل، فكل قصيدة نسيج استعارى متّسق متكامل. وما «شاى المصائب» و«أربّى التناسى» و«حقنة اللغة» و«أقشّر الماء» إلّا عيّنة تومئ إلى بكارة استعارات الشهاوى وسحرها الآخّاذ.
فى قصيدة «أربّى التّناسى» واقع مأزوم تواجهه نفسٌ ترفض أن تُباع أو تُجرّد من كرامتها: «لا مجال لأن أبيع ذاتى أو أؤجّر العقل لمن سيدفعُ أكثرَ فلستُ فأرًا لتجارب الأشرار، لا نورَ فى أفقٍ أمامى أنا الذى ربّيتُ أحلامى على العِزّ، أهربُ بالتغافل أربّى التّناسى قُربَ أشجارِ الشوارع عشتُ فاشلًا فى أن أقول نعم وربّيتُ لا فى النّعيم فذقتُ الأرَق ووطّنتُ نفسى على شاى المصائب».
قصيدة الشهاوى لا «تقول»، أو لا تقفُ عند حدّ القول، على الرّغم من بساطة مفرداتها، بل «تكون»- بعبارة ماكليش. حالة شجن شفيف وعزلة مهيبة إلّا من «ضغط مرتفع يجلس فوق الكرسىّ» و«قلق يتأرجح فى كرسىٍّ ثانٍ» فى «ماذا لو متّ وحيدًا فى الليل؟». لا يملك القارئ إلّا أن يعيش هذه الحالة التى «تقترحها» القصيدة، ويتصوّر ما يكون إذا ما ألمّت به، ولا يكون فردًا فى ذلك، فقد عاشها آدم وهو «يخرج من جنّتها» وهابيل وهو «بلا امرأة توقدُ وردتَها قبل مَسيلِ الدّم».
لا تفتأ قصائد الشهاوى- وهو الشَّاعر المتصوّف فى محاريب اللغة والعشق والكتابة-تستلهم المتن القرآنى والتعابير الصوفيّة، ومن ذلك «أقشّر الماء»، «لا حول ولا قوّة لى»، «قبل أن ينخر السوس العصا»، و«منذ أشرق نورى حطّمت معبد عُبّاد النُّصُوص»، «أنا العلوّ أعرُجُ كرسول». وتتصادى فى قصائد الديوان تجربة الخلق مع تجربة إبداع قصيدة مع التجربة الصوفيّة وتجربة الحبّ واللذة الحسّيّة، وقد تتبادل المواقع وقد تنتقل المفردات والاستعارات من بعض هذه الحقول الدلاليّة إلى سواها: «شفتاك اللتان شقّتا لى طريقًا إلى العِشْق وأخرى إلى الشّعر شُفتُ بهما اللغة التى أبت أن تنام فى القاموس» (تقويم آخر).
لا يزالُ الشهاوى «عند حُسن ظنّ الحرف» به، ولا تزال إبرته «تحذف ما زاد من خيوط»، تمنحه الكتابة أجنحة، بل تمنحه وجوده وحضوره فى مشهد الشِّعر العربى الحديث والمعاصر، وتمنح كلّ الموجُودات فى عالمه صوتًا وبلاغةً رهيفةً آسرة.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

«الوزراء»: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة فتحها بعد عيد الأضحى

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«الوزراء»: استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات.. ودراسة فتحها بعد عيد الأضحى

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

نجم الساعة

عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
مؤمن المحمدي
اسم مصر
صفوت البياضي
مصابو «كورونا» عالميًا.. اللهم اشف وارحم
أحمد بهاء الدين شعبان
قانون قيصر «2»
المزيد

الثقافة

صور الضباط الأحرار في احتفالية «قصور الثقافة» بثورة 23 يوليو

سعاد العقاد.. رحيل «أخت الشمس» نور عين الشيخ إمام

حياة الشيمى: آمنت بموهبة حلمى سالم وهيأت له المناخ للإبداع (حوار)

«الأنفوشي للموسيقى العربية» تتألق بليالي صيف مطروح