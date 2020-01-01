بهاء الدين مزيد يكتب: أحمد الشهاوى فى «ما أنا فيه».. يربى التناسى ويقشر الماء ويفتح أبوابًا للروح

عن الدار المصريّة اللبنانية صدر هذا العام ديوان جديد لأحمد الشهاوى يحمل اسم القصيدة الأولى فيه وهى قصيدة «ما أنا فيه»، وفيه أربع وأربعون قصيدة أخرى، منها «ماذا لو متّ وحيدًا فى الليل» و«أقشّر الماء» و«حقنة اللغة» و«موت سوريالى» و«علامة تعجّب» و«كأنّه ليس اسمى».

يواصل الشهاوى فى الديوان مغامراته العرفانيّة وكتابته البِكر التى ترفض انغلاق الشّكل وأحاديّة الدلالة، كتابة لا يُستطاع الاستدلال بأوَّلها على آخرها، ولا تشبه غيرها.

شعرية قصائد الديوان لا تستند إلى إيقاعات ظاهرة صاخبة، أو صور مكرورة، أو بعض بضاعة الشّعراء الذين «تشابهوا فى الغَزَل» (أربّى التناسى)، لكن عندما تعلو وتيرة الشَّجن، ينسابُ الإيقاع من غير عمد أو افتعال أو نيّة مبيّتة: «والعشقُ مثل الماء إنْ شابَتْهُ شائبةٌ خبا واختار أنْ يمشى بعيدًا فى طريقٍ من سراب» (ما أنا فيه).

قصائد الديوان كلّها «غنائية»- بالمعنى الأرسطى للمصطلح- لأنّها منشغلة بذات تتكلّم، تُحاور الصمتَ وتَستنطِقُ الكائنات، بل تسمع ما لا ينطق، تراهن «الموت فى سباقٍ مع الطَّيْر» (ما أنا فيه)، ذاتٌ روحٌ «تتكلّم بلا انقطاع». «شيخ طيّب»، لكن تلعب فى ساحته «بضعة أبالسة» (صورتى ليست بالألوان). وهى قصائد ذاتيّة لا تفارقها الأنا الشاعرة ومشتقاتها ومتعلّقاتها، منها الاسم وحروف الاسم، ترفض أن تنساق إلى نسقٍ أو أن تنصبّ فى قوالب، كما يرفض «أحمد» أن يكون غير نفسه «إمّا أن أكون أحمد أو أكون ظلًا له فى الصمت» (إمّا أو).

الشّعر عند العقّاد- فى مقدّمة ديوانه «وحى الأربعين»، ١٩٤٢ ميلادية- هو «التعبير الجميل عن الشّعور الصادق» (ص ٨). والشّاعر عند أصحاب «الديوان» نبىٌّ، بل «الشّاعر الفذّ بين النّاس رحمن» فى قصيدة للعقّاد. ومن غايات الشّعر عندهم التعبير عن العاطفة والذات الشاعرة، ونقل الأثر. الكاتب- كما يقول ميخائيل نعيمة- «يخلق نفسه فى كلّ ما يكتب». والأصل فى الشّعر عند المازنى هو «الإحلال والاقتراح»، يقصد إحلال «اللفظ» محلّ «الصّورة»، و«اقتراح العاطفة أو الخاطر على القارئ». وما أشبه هذا بما ذهب إليه ويليام ويردزويرث من أنّ الشّعر دفقُ مشاعر عميقة، تُستعاد فى لحظات هدوء، وينقلها الشّاعر إلى المتلقّى كما كانت فى لحظاتها الأولى الحقيقيّة الصادقة! فى كلّ قصيدة من قصائد «ما أنا فيه» تعبير جميل عن شعورٍ صادق، وفى كلّ قصيدة «إحلال واقتراح» يستعصى على الاختزال والتلخيص، على الرّغم من أنّ المفردات لا عتمة فيها. يتداخل فى قصائد الديوان الحسّ الصوفى مع التفاصيل اليومية، فتنزل الأساطير من عليائها، وتسمو التفاصيل اليوميّة إلى مكانة الأساطير.

كلّ قصيدة فى ديوان الشهاوى حالة وحال ومقام- وهذا بعض معنى عنوان الديوان «ما أنا فيه» أى «الذى أكون أنا فيه» أو «الحال الذى أكون أنا فيه»، وقد قدّم المُقيم على المقام، والحالّ- أى الذى يحلّ- على المحلّ والحالة، فالمُقيم والحالّ المتكلّم فى كلّ النصوص هو مركز الكون، وموضع التقاء الشجن بالحكمة، والسّماء بالأرض، فى داخله «أنبياء ينتظرون كُتبًا ستُنزَّل عليهم»، بابه مغلق، لكنّ «الأذى ينام فى نسيج كلّ شىء» حوله، وتشرق الشمس من قميصه «صورتى ليست بالألوان».

ليست قصائد الديوان موغلة فى حداثيّة منفّرة ينقلب فيها «نظام الإحالة إلى الواقع»- بعبارة إدوار الخرّاط- انقلابًا كاملًا، بل هى قصائد عن واقع أثيرى عالق بين الأرض والسماء. الكلام عن براعة الاستعارة فى قصائد الديوان تحصيل حاصل، فكل قصيدة نسيج استعارى متّسق متكامل. وما «شاى المصائب» و«أربّى التناسى» و«حقنة اللغة» و«أقشّر الماء» إلّا عيّنة تومئ إلى بكارة استعارات الشهاوى وسحرها الآخّاذ.

فى قصيدة «أربّى التّناسى» واقع مأزوم تواجهه نفسٌ ترفض أن تُباع أو تُجرّد من كرامتها: «لا مجال لأن أبيع ذاتى أو أؤجّر العقل لمن سيدفعُ أكثرَ فلستُ فأرًا لتجارب الأشرار، لا نورَ فى أفقٍ أمامى أنا الذى ربّيتُ أحلامى على العِزّ، أهربُ بالتغافل أربّى التّناسى قُربَ أشجارِ الشوارع عشتُ فاشلًا فى أن أقول نعم وربّيتُ لا فى النّعيم فذقتُ الأرَق ووطّنتُ نفسى على شاى المصائب».

قصيدة الشهاوى لا «تقول»، أو لا تقفُ عند حدّ القول، على الرّغم من بساطة مفرداتها، بل «تكون»- بعبارة ماكليش. حالة شجن شفيف وعزلة مهيبة إلّا من «ضغط مرتفع يجلس فوق الكرسىّ» و«قلق يتأرجح فى كرسىٍّ ثانٍ» فى «ماذا لو متّ وحيدًا فى الليل؟». لا يملك القارئ إلّا أن يعيش هذه الحالة التى «تقترحها» القصيدة، ويتصوّر ما يكون إذا ما ألمّت به، ولا يكون فردًا فى ذلك، فقد عاشها آدم وهو «يخرج من جنّتها» وهابيل وهو «بلا امرأة توقدُ وردتَها قبل مَسيلِ الدّم».

لا تفتأ قصائد الشهاوى- وهو الشَّاعر المتصوّف فى محاريب اللغة والعشق والكتابة-تستلهم المتن القرآنى والتعابير الصوفيّة، ومن ذلك «أقشّر الماء»، «لا حول ولا قوّة لى»، «قبل أن ينخر السوس العصا»، و«منذ أشرق نورى حطّمت معبد عُبّاد النُّصُوص»، «أنا العلوّ أعرُجُ كرسول». وتتصادى فى قصائد الديوان تجربة الخلق مع تجربة إبداع قصيدة مع التجربة الصوفيّة وتجربة الحبّ واللذة الحسّيّة، وقد تتبادل المواقع وقد تنتقل المفردات والاستعارات من بعض هذه الحقول الدلاليّة إلى سواها: «شفتاك اللتان شقّتا لى طريقًا إلى العِشْق وأخرى إلى الشّعر شُفتُ بهما اللغة التى أبت أن تنام فى القاموس» (تقويم آخر).

لا يزالُ الشهاوى «عند حُسن ظنّ الحرف» به، ولا تزال إبرته «تحذف ما زاد من خيوط»، تمنحه الكتابة أجنحة، بل تمنحه وجوده وحضوره فى مشهد الشِّعر العربى الحديث والمعاصر، وتمنح كلّ الموجُودات فى عالمه صوتًا وبلاغةً رهيفةً آسرة.

