الجاليات المصرية بأوروبا تثمن دور الجيش في إحباط هجوم إرهابي بشمال سيناء

ثمن إسلام السويسي، المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في أوروبا، دور القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطق بئر العبد، مشيرًا إلى أن الجنود البواسل يعملون ليل نهار لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.وتابع المستشار الإعلامي للجاليات المصرية في أوروبا، في بيانه، أن أبناء الجاليات المصرية في أوروبا يؤكدون دعمهم الكامل للجيش المصري والقيادة السياسية في اتخاذ ما تراه من إجراءات من أجل حماية أمنها القومي.وأوضح السويسي، أن دماء شهدائنا الأبراء تُزيدنا إصرارًا وعزيمة على اجتثاث الإرهاب الخثيث والقضاء عليه نهائيًا لحماية مصر والإنسانية جمعاء من شروره.وأشاد السويسي، ببسالة أبطال قواتنا المسلحة في مواجهة ودحر العناصر الإرهابية الخسيسة التي تسعى بكل ما أوتيت من قوة إلى نشر الإرهاب وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وتسعى أيضا إلى تشتيت جهود الدولة المصرية في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن؛ ولكن محاولاتهم ستبوء جميعها بالفشل بفضل تماسك وترابط المصريين ووقوفهم صفًا واحدًا خلف قيادتهم السياسية.