العالم الجديد

التغيرات التى أحدثتها التكنولوجيا حقيقة لا يمكن تجاوزها أو إنكارها، بعد أن أثرت فى كل مناحى الحياة بوتيرة مُتسارعة، وصرنا جزءًا منها كمُستهلكين لها ومتأثرين بفوائدها ومثالبها كذلك.. وجاءت جائحة كورونا لتؤكد أن الاعتماد على التكنولوجيا فى مختلف المجالات بات ركيزة أساسية ينبغى الإعداد لها بشكل ممنهج ومنظم يعى التحديات التى تواجهنا فى سبيل تأسيس عصر رقمى جديد يستفيد من المُنجزات العلمية والتكنولوجية بأقصى قدر ممكن، ويمتلك الخطط والأفكار لمواجهة مثالبه وتأثيراته السلبيّة المُحتملة على المنظومتين الفكرية والأخلاقية للمجتمع.«عهد رقمى جديد».. كتاب يوضح أسس بناء المجتمعات الحديثةباتت الاستفادة من المزايا التى تتيحها الثقافة الرقمية ضرورة أساسية فى المجتمعات العربيّة، ولكن التحول إلى الرقمنة يحتاج إلى جهود وخطط واسعة كى يصبح واقعًا ملموسًا، وهو ما يتطلب تعاونًا واسعًا بين أصحاب المصلحة فى المجتمع لتوفير إجماع على كيفية تنظيم وتسهيل التكنولوجيا الرقمية، فالتحول الرقمى يحتاج إلى عهد جديد بحد ذاته، تُدرك فيه المجتمعات أين تقف من الرقمنة، والخيارات التى تنتظرها مباشرة، والتحديات التى ستواجهها خلال رحلة الرقمنة.يُقدّم الكتاب الذى حمل عنوان «عهد رقمى جديد: كيف نستثمر الرقمنة لصالح مجتمعاتنا ومدننا؟»، للكاتب الأردنى يوسف العساف، رئيس جامعة «روتشستر للتكنولوجيا» فى دبى، والهولندى باس بورسما، العضو المنتدب لمعهد مدن اليوم، والصادر حديثًا عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر فى لبنان- توضيحًا للأسس المنطقية التى تبرز أهمية الاستفادة من مميزات العصر الرقمى، وكيفية تأسيس عهد رقمى جديد والتغلب على التحديات التى تواجه البلدان العربية فى تحقيق ذلك.جاء الكتاب فى عشرة فصول تناولت «الأساس المنطقى لعهد رقمى جديد، جوهر التكنولوجيا الرقمية، الفوضى الرقمية والأثر الاقتصادى، أثر التكنولوجيا الرقمية على المجالات المجتمعية، أصول رقمنة المجتمعات وميراث المدينة الذكية، وحدات البناء العشرون للمجتمع الرقمى مثل الحاجة إلى القيادة والحوكمة والأمن السيبرانى والذكاء الاصطناعى، والتكنولوجيا الرقمية والأخلاقية، والمنظور الحالى والمستقبلى للرقمنة فى المدن العربية، وكذلك اقتراحات وآراء رواد التكنولوجيا الرقمية لأسس دخول عهد رقمى جديد».الأساس المنطقى لعهد رقمى جديدفى الماضى عُدّ الإنترنت نوعًا من الرفاهية، وبعد فترة كانت الحلول الشبكيّة مقتصرة على تحسين النُظم وأنماط الإنتاج القديمة، لكن فى الوقت الراهن صارت الرقمنة مؤسسة لنماذج اقتصادية وثقافية وقيم وخدمات جديدة ولنموذج تنظيمى جديد، وأسهمت فى تغيير هائل فى السلوك المجتمعى ككل، حملت الرقمنة النموذج التنظيمى للقيام بالأشياء بشكل أكثر كفاءة، وساعدت التكنولوجيا الرقمية فى التزود بالأدوات والتصميمات التى تسمح بالابتكارات الرقمية فى حد ذاتها. تغيّر العالم إلى الأبد جراء التكنولوجيا الرقمية، وبات الفهم والإعداد لما هو قادم ضرورة تفرضها المتغيرات الجديدة، فالعديد من التحولات القادمة قد يغير عالمنا بشكل جوهرى ويتحدى معتقداتنا وممارساتنا بطريقة تؤدى إلى تغيير النماذج الفكرية السائدة، وستكون الموجة التالية من الابتكارات التكنولوجية فى الذكاء الاصطناعى والواقع الافتراضى ومعالجة البيانات الضخمة هى بالفعل نتاج التحول الأكبر الذى بدأ منذ عقود. أتاحت منظومة الشبكة أنماطًا تنظيمية مُختلفة عن تلك التى سادت فى العصر الصناعى، فمبادئ التنظيم المركزى للعصر الصناعى قامت على هياكل تنظيمية موحدة للتعليم وبرامج التطعيم الصحى والديمقراطية الحديثة والحكومة المركزية، ولكن منظومة الشبكة استندت إلى ثقافة القيام بالأشياء بطريقة موزعة ليس لها مركز أو محيط وذات عناصر فاعلة مترابطة بشكل فضفاض. ومع نمو شبكة الإنترنت بدأت الهياكل الاجتماعية فى التغير، وبرزت تراكيب اجتماعية جديدة، ونشأت ثقافات جديدة لديها رموز اجتماعية وقواعد جديدة مكتوبة وغير مكتوبة، تآكلت السيطرة المركزية وما زالت تتآكل نتيجة صعود الثقافات المرتبطة بمنظومة الشبكة من الأسواق المالية إلى طرق تنظيم الأمن المادى أو الرقمى، مع استبدال ثقافة المرونة بثقافة السيطرة المركزية.الفوضى الرقمية والأثر الاقتصادىصارت ثورة تكنولوجيا المعلومات هى نقطة البداية لفهم وتأطير الاقتصاد الحديث والمجتمع والثقافة التى تنتمى إلى هذا العصر الجديد. أدت التكنولوجيا الرقمية إلى تضخيم مبادئ السوق الحرة، وكذلك طريقة عمل الرأسمالية، بعد أن كانت المواجهة القديمة بين مبادئ اقتصاد السوق الحر مقابل الرأسمالية الفجة، إذ قاد التحول الرقمى إلى تعريف جديد لاقتصاد السوق الحر، وأثيرت واحدة من القضايا الحساسة حول السياسة الرقمية وتأثيرها على الوظائف، لا سيما أن هناك فئات من الوظائف ستختفى بأكلمها، كما ستتغير المزيد من الوظائف وستظهر وظائف جديدة. ومن ثم تقتضى التغيرات الاقتصادية التى تفرضها التكنولوجيا الرقمية التركيز على إمكانات إنسان الغد من حيث التعلم والعمل والرفاهية العامة، والمساهمة فى إيجاد أنواع جديدة من الوظائف التى تستفيد من أفضل ما لدى كل فرد والعمل على التطور المهنى. يُركز الكتاب على أن تأسيس عهد رقمى جديد من شأنه أن يمكننا من إدارة النمو التكنولوجى وتنظيم المنصات والاحتفاء بمبادئ السوق الحر المعاد تقويمها، وحصد الثروة الناتجة عن الرقمنة من أجل خير كل فرد، وهو ما يؤدى إلى تجنب نمو الرقمنة بلا ضابط، وما ينتج عن ذلك من تعطل المجتمعات والتوازن السياسى وتدمير العناصر الاجتماعية الأساسية، مثل الثقة والأخلاق والقيم والشعور الفردى بالانتماء، فضلًا عن الثقة الجماعية فى المستقبل.أثر التكنولوجيا الرقمية على المجالات المجتمعيةتوفر التكنولوجيا الرقمية العديد من الفرص والتحديات على مستويات عدة، ومن أبرز تلك المجالات «الرعاية الصحية»، التى تحمل الرقمنة وعدًا بتطويرها وتأسيس نظام شامل لها، وذلك من خلال تحديد كل بلد لخارطة الطريق الخاصة به فى تأسيس مجال الرعاية الصحية، والاستعداد لحالة من الجاهزية الرقمية الشاملة التى تضم تصميم وبناء شبكات سلسة وآمنة وتصاميم الأمن السيبرانى والأصول المتعلقة بنظام الرعاية الصحية، وضمان وجود حوكمة للأخلاقيات التى ستنظم الممارسات الرقمية الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى النظر إلى خصوصية وأمن البيانات الشخصية عن طريق تطبيق حلول أمنية مُشبّكة بشكل متساوٍ. وكذلك تحمل الرقمنة وعودًا بتطوير مجال «التعلم والتعليم» بعد أن أصبحت المواد التعليمية متوافرة على الشبكة على نحو متزايد، واعتماد إدارة العديد من المدارس على الخدمات السحابية، ورغم ذلك فلا تزال هناك فجوة رقمية بين نظام التعليم الحالى والنماذج الديناميكية المتنامية للتعلم فى كل مكان، وللوصول إلى استفادة أفضل من التكنولوجيا الرقمية فى مجال التعليم ينبغى تعديل المناهج الدراسية ومنهجيات التعلم والتقييم لتعكس احتياجات الفرد فى مجتمع الشبكات، والانتقال من العصر الصناعى إلى عصر الشبكة بوضع النماذج التعليمية القديمة فى طور الإلغاء بشكل متزايد.أما فى مجال العمل، فيعد استخدام التكنولوجيا الرقمية أحد الأركان الأساسية لرقمنة المجتمع بشكل عام، وهو ما يتطلب توقع ديناميكات عمل متغيرة تشمل إعادة التفكير فى الطريقة التى يتم بها استخدام المساحة المادية بعد أن أصبح العمل أقل اعتمادًا على الوقت والمكان، كما ينبغى توقع ثقافة منظومة الشبكة الجديدة لسوق العمل فى العصر الحديث، التى تتسم بعدم وضوح الفروق بين صاحب العمل والموظف، حيث تسود ثقافة الند للند وثقافة الشركات الناشئة وتزايد أعداد المهنيين المتعاقدين بشكل مستقل. وبالنسبة للشئون الحكومية، فإن التحول الرقمى يتجسد فى ثلاثة مجالات. أولًا رقمنة الخدمات والعمليات الحكومية من خدمات المواطنين الأساسية إلى أداء أدوار دوائر الضرائب الحكومية وغيرها، ثانيًا دور الحكومة كعنصر تمكين للرقمنة المجتمعية ومحرك استراتيجى ومناصر للرؤية الرقمية ومنظم ومستثمر ومُمكِّن للابتكار، ومن خلال فهم وتطبيق هذه الأدوار بشكل جيد تحدد الحكومة الشروط والأحكام التى تؤثر على طبيعة وشكل وتأثير التكنولوجيا الرقمية فى جميع مجالات المجتمع الأخرى العامة والخاصة. يستعرض الكتاب كذلك المزيد من التحديات التى تواجه المجتمعات للوصول إلى الرقمنة وكيفية متابعة استراتيجيات رقمنة مجتمعية فعالة فى بلادنا، لا سيما بعد أن أدى التغير التكنولوجى إلى تطور اجتماعى كبير مصاحب لنظام أخلاقى جديد وقيم جديدة وإعادة صياغة قيم قديمة، كما أن التكنولوجيا الرقمية هزت عالمنا عدة مرات وعلينا أن نستنتج أن التغيير التكنولوجى ليس سريعًا الآن فحسب، بل إنه سيأتى أيضًا أسرع من أى وقت مضى.عناصر بناء عهد رقمى جديديقول جيرد ليونارد، مؤلف كتاب «التقنية مقابل الإنسانية: الصدام القادم بين الإنسان والآلة»: إن أسوأ ما أخشاه هو أن نسمح للتكنولوجيا بالتطور بشكل مطرد دون قلق أو فحص حول ما إذا كان ذلك جيدًا لنا نحن البشر. أن نسمح للتكنولوجيا بتغيير جيناتنا وأن ننتج أرحامًا مصطنعة، بل وأن تتفاعل مع عقولنا وأن نصبح معتمدين كليًا على التكنولوجيا. إن أسوأ ما أخشاه هو ليس أن تتحكم بنا الآلات، ولكن أن نصبح مثلها، وأن تصبح الحياة مجرد خوارزمية وأن نتعثر فى عصر الآلة هذا. وبغية التأسيس لعهد رقمى جديد يتلافى جل المشكلات، يطرح الكتاب أهمية معالجة الفجوة الواسعة بين التغير السريع الناجم عن التكنولوجيا ورد الفعل المحدود على مستويات متعددة ثقافية وأخلاقية، فضلًا عن ضرورة الاهتمام بتأسيس قواعد أخلاقية تعى التغيرات المتسارعة.«الشائعات الإلكترونية والأمن السيبرانى».. إصدار يبحث آليات تحجيم عيوب الثقافة الرقميةفى كتابه «الثورة الرابعة.. كيف يُعيد الغلاف المعلوماتى تشكيل الواقع الإنسانى»، يقول الباحث فى تكنولوجيا المعلومات لوتشيانو فلوريدى: «إننا نعيش فى عالمين: افتراضى على الشبكات الاجتماعية، وآخر واقعى ملموس فى حياتنا العادية». ذلك ما ألقى بظلاله على طبيعة الحياة الإنسانية التى أمكن تحويلها إلى غلاف معلوماتى، وفى كتابه الصادر حديثًا عن سلسلة «كتاب الجمهورية» بعنوان «الشائعات الإلكترونية والأمن السيبرانى المصرى» ينوّه الباحث المصرى محمد سيد ريّان بتأثير تلك «الثورة الرابعة»، التى قد يكون لها دور رائد فى تحطيم الأفكار البالية ورسم تاريخ العالم وفق قوانين تكنولوجيا المعلومات، التى يجب الانتباه لها كى لا نصير خارجها.ويعتبر العام ١٩٦٩ هو البداية الحقيقية لنشأة الإنترنت فى الولايات المتحدة الأمريكية، وكان بداية لانتشاره فى دول العالم مع بداية الثمانينيات، ومن ثم تعزيز الربط الشبكى إلى أن صارت التكنولوجيا ركيزة أساسية فى المجتمعات كافة، وقد كانت للثقافة الرقمية مزايا عدة، مثل نشر المعلومات والتطبيقات والمواد النصية والسمعية والبصرية بيسر على شبكة الإنترنت، والمساعدة فى إنتاج وسائل ووسائط تسهل من وصول الرسالة الثقافية وتحسن من صياغتها وأدواتها والقائمين عليها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك تعزيز الإبداع والتغلب على العوامل الجغرافية والاقتصادية.تشجيع الثقافة الرقميةتغيرت جراء ذلك أنماط الحياة قاطبة، فبات العصر الراهن هو عصر تكنولوجيا المعلومات الحديثة وعصر حضارة الصورة الإلكترونية، ويشدد الباحث على أهمية الاستفادة من الأساليب التكنولوجية والشبكات الاجتماعية كوسيلة للربط والوحدة فى ظل التنوع، فتواجد الشباب بصورة كبيرة على الإنترنت طاقة يمكن استغلالها بصورة جيدة ليُشكِّلوا «حائط صد» ضد كل محاولات التشتيت والتفرقة بعيدًا عن قضايا الأمة الحقيقية، لا سيما بعد أن أصبح الحديث بقوة عن أن الحروب الحالية هى حروب «الفضاء الإلكترونى» التى تستخدم الشائعة الإلكترونية لبث أفكار مغلوطة لخدمة أجهزة سياسية داخلية أو خارجية أو فئات اجتماعية مؤثرة. ويشدد «ريّان» فى حديثه مع «الدستور» على أهمية نشر ثقافة المبادرة وتشجيع الثقافة الرقمية بين الشباب وتبنى الأفكار الجديدة والرؤى المختلفة لمواجهة أوجه القصور المُمثلة فى الوقوع فى فخ الأفكار المستهلكة والقديمة واستسهال الحلول السطحية دون البحث عن حلول جذرية خارج الصندوق، فرغم شيوع الوسائط الإلكترونية الاجتماعية، فإننا نعانى تضخمًا فى الإنتاج وضآلة فى المعرفة.مواجهة الشائعات الإلكترونيةنظرًا لأن الإنترنت بيئة مفتوحة وغير محكومة بضوابط أخلاقية، فقد تم استغلاله للنفاذ إلى الجماهير الإلكترونية وإثارة الغرائز وتشجيع الخلافات بين الأفراد والجماعات ومحاولة هدم المجتمعات والدول، سواء كان ذلك موجّهًا بدافع شخصى أو رغبة مجموعة معادية، واستخدمت الصور المزيفة ضمن الأخبار المضللة كأحد أهم ملامح الخطاب الإعلامى والثقافى على مواقع التواصل الاجتماعى والوسائط الإلكترونية، وهو ما أدى إلى ذيوع الشائعات الإلكترونية، وما ترتب عنها من تطرف وإرهاب رقمى يهدد كل ما هو إنسانى.ويُبيّن الباحث أن الحل يكمن فى الحلول الثقافية، خاصة أن الحلول الأمنية دون مشاركة اجتماعية ومضمون ثقافى تظل عاجزة عن اكتشاف أماكن الخلل والفساد الفكرى الذى ينتشر عبر تلك المنصات الإلكترونية، فرغم تزايد أعداد المستخدمين لتلك المنصات، فإنهم يعتمدون على الاستهلاك دون إنتاج أو محاولة استفادة من التجارب الدولية، وهو ما يوجب الاهتمام بالسياسات الثقافية الجديدة وقضية المحتوى على الإنترنت، خاصة أن عدم وجود محتوى جيد سيعود بالسلب على الجيل الجديد.الحروب الإلكترونيةأدى التغير فى أدوات الحوار والصراع الحديثة إلى محاولات مستمرة لدخول المجال الإلكترونى ومواجهة المخاطر المترتبة عليه، فجاء دخول أجهزة المخابرات المجال بقوة، خاصة بعد أن أصبح الحديث عن أن الحروب المقبلة هى حروب الفضاء الإلكترونى، إذ تقوم بالإشراف على شبكة الإنترنت منظمة خاصة تدعى هيئة الإنترنت للأسماء والأرقام المخصصة التى أسستها الولايات المتحدة عام ١٩٨٨، فلا مفر من الاعتراف بأن الولايات المتحدة هى المتحكم فى مصير الشبكات الدولية والفضاء الإلكترونى. ويلفت الكاتب إلى أن من الإنجازات الوليدة والواعدة فى مصر ظهور كيان جديد داخل مقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، هو المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، الذى يتولى عدة أدوار رئيسية، من بينها رصد وتحليل الشائعات والرد عليها فى تقرير توضيح الحقائق والرد على الشائعات والمعلومات المغلوطة، كما أن المواجهة الدينية مع الجماعات المتطرفة تتم عبر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء المصرية، فضلًا عن أن المواجهة المجتمعية هى الحلقة الأهم عند مواجهة مخاطر الشائعات الإلكترونية لترسيخ فكرة الوحدة فى ظل التنوع بين شرائح المجتمع المختلفة ونشر المفاهيم والأسس الداعمة لممارسات الانتماء والولاء الوطنى وبث روح المسئولية الفردية والالتزام بالواجبات الوطنية. وتتعزز أهمية الأمن السيبرانى، الذى يعد من مهامه الأساسية احتواء أى ضرر محتمل قد ينشأ نتيجة للحوادث السيبرانية لمساعدة الجهات والأفراد على الاستجابة الملائمة للحوادث من خلال الإبلاغ عنها فى الوقت المناسب وتوفير التحليل والاستراتيجيات الفعالة للحد من وقوع الحوادث، نظرًا لما تواجهه المنطقة العربية من تحديات شديدة الأهمية تتعلق بتأمين المعلومات والبنية التحتية من الهجمات الإلكترونية التى يرتكبها القراصنة. ويوضح الكاتب فى حديثه معنا أنه فى الوقت الحالى هناك تحسن كبير فى مواجهة الشائعات الإلكترونية، والتجربة المصرية واعدة فى هذا الشأن، مضيفًا: «يجب الأخذ فى الاعتبار أن الأمن السيبرانى ليس فقط يحقق الجانب الدفاعى لمواجهة الشائعات الإلكترونية بعد ظهورها، ولكنه أيضًا وقائى وهجومى فى حالات عديدة حسب الحاجة والضرورة، وهناك أيضًا الجانب الثقافى من خلال نشر الوعى العام بخطورة الهجمات الإلكترونية على الأمن القومى والخصوصية الشخصية». ويتابع: هناك العديد من التجارب التى يمكن الاستفادة منها فى الأمن السيبرانى، ومنها تجربة الولايات المتحدة الأمريكية التى نجحت فى مكافحة الهجمات الإلكترونية وتنفيذ استراتيجيات ومبادئ الأمن السيبرانى، وتجربة الصين فى إصدار قانون للأمن الإلكترونى فى الفترة الأخيرة لتعزيز الأمن الإلكترونى، كما تعمل فرنسا على بناء استراتيجيات فعّالة للأمن السيبرانى من خلال وضع وثيقة تحمل اسم «استراتيجيات الدفاع السيبرانى»، وهى وثيقة معقدة ومتماسكة تتضمن العديد من الإجراءات التى اتخذتها بالفعل لحماية أمنها الإلكترونى، فضلًا عن التجربة الإماراتية فى مجال توفير مادة تعليمية للطلاب فى مراحل الدراسة الأساسية عن كيفية مواجهة المخاطر الإلكترونية وتحقيق الأمن الرقمى للفرد والمجتمع.