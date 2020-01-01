«قاهر الظلام».. «كفيف» يمشي على الأسطح ويبني الأسقف (فيديو)

حسان سيد هاشم 32 عامًا قصة شاب تحدى الظلام الدامس الذي أصاب عينيه بعد أن فقد نعمة البصر نتيجة إصابته بارتفاع شديد بدرجة الحرارة بعمر السبع سنوات، والذي كان له الأثر على عينيه بأن أفقده الرؤية تمامًا، ليصبح المشهد الوحيد الذي يراه حسان منذ هذا العمر إلى الآن، هو مشهد الظلام الذي لا يعقبه نورًا.قرر حسان تحدي هذا الظلام والعمل بمجال النجارة والمقاولات، ليثير إعجاب ودهشة أصحاب العمل أنفسهم، خاصة بعد تمكنه الهائل من المهنة وأدائها كأحد أكثر الأشخاص المبصرين إتقانًا، فاستطاع حسان أن يصعد إلى أسطح عمارات شاهقة الارتفاع وإنجاز أعمال البناء بسهولة، وكأنه لم يفقد تلك النعمة الغالية وذلك وسط دهشة إعجاب جميع المحيطين به.خلال لقاء "الدستور" معه أعرب حسان عن حلمه بتوفير المسئولين له مصدر للدخل ثابت أو مشروع يستطيع من خلاله توفير نفقاته واحتياجاته الشخصية، كما يستطيع من خلاله توفير نفقات حلمه بالزواج، خاصة في ظل تراجع النشاط بمجال المعمار والبناء، وذلك لكي لا يكون عبئًا على أسرته التي ليس بمقدورها توفير الرعاية الكاملة له، وهو الذي اتخذ على عاتقه اعتماده الكامل على ذاته منذ أن كان طفلًا ليختم بقوله "نفسي ما أمدش إيدي لحد".