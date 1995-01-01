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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سعاد العقاد.. رحيل «أخت الشمس» نور عين الشيخ إمام

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:35 م
سعاد العقاد
سعاد العقاد
نضال ممدوح
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رحلت عن عالمنا قبل أيام سعاد العقاد٬ حرم المستشار نور الدين العقاد، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق.

سعاد والتي أطلق عليها الشيخ إمام "أخت الشمس" كانت نور عينيه أواخر عمره وعلى عكس المتداول من قصص حول مَن وقفوا بجانب إمام وتولوا رعايته كانت هي عين الشيخ إمام في سنواته الأخيرة، وهو ما كشفه سيد عنبه، رئيس جمعية تراث الشيخ إمام في تصريح خصّ بها «الدستور».

يقول عنبه: قدمت أسرة العقاد (الشهيرة بأسرة بالمعادى) كل الرعاية للشيخ إمام منذ أن تعرفت عليه 1972 حتى وفاته فى 7 يونيو 1995، فحين كان يمرض كانت تأخذه الأسرة إلى المعادى وتتولى العناية به حتى يشفى.

وأثناء سافر الشيخ إمام إلى تونس 1989 قامت سعاد العقاد بتأجير شقة باسم إمام وتجهيزها من ماله الخاص ليقيم فيها، وهى الشقة التي عاش فيها حتى وفاته، وكانت سعاد تشرف شخصيًا على مظهر الشيخ، خاصة عند سفره للخارج، وكانت تقول الشيخ بيمثل مصر ولا بدّ من أن يظهر بالمظهر المناسب لقيمة أم الدنيا.

في هذا الصدد يشدد «عنبه» على أن سعاد كانت قد ابتكرت طريقة يتعرف بها إمام على ملابسه٬ فكانت تنظم له البدل حسب ألوانها بترقيم معين ليسهل علي الشيخ الضرير اختيار ما يريده منها بمفرده كاللون الأسود رقمه واحد٬ أما الكُحلي فرقمه اثنين وهكذا.

كانت سعاد حريصة أيضًا على تسجيل كل إبداعات الشيخ إمام، حيث كانت تقتني جهاز تسجيل جروندج عالى الجودة، والذى يسجل على شرائط تلف على البَكر، كما قامت بعمل أرشيف كامل لأغاني وموسيقى الشيخ إمام، بعد وفاته بادرت رحمها الله بالاتصال بحافظ تراث الشيخ إمام، الصديق المشترك للأسرة والشيخ وهو سيد مهدى عنبه، عارضة عليه استكمال أى نواقص عنده من إبداعات الشيخ، حتى يتمكن من نشرها بين محبيه وهذا ما تم بالفعل.

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