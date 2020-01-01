إيطاليا تشهد ارتفاعا في إصابات كورونا اليومية

ارتفع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في إيطاليا، اليوم الأربعاء، بتسجيل 282 إصابة جديدة مقارنة بـ129 إصابة، أمس الثلاثاء.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية- في بيان نقلته وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية- أنها سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 9 وفيات جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ15 وفاة أمس، لافتة إلى أن عدة مناطق في البلاد لم تبلغ عن أي إصابات أو وفيات جديدة، ما يشير إلى تحسن الأوضاع مع الحفاظ على اتباع الإجراءات الوقائية.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 245 ألفا و32 حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 35 ألفا و82 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس أكثر من 197 ألف شخص.